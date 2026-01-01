Quoi faire en Beauce du 23 au 25 janvier?

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Vendredi 23 janvier

Exposition de l’artiste-peintre Gérald Gosselin

Des œuvres inspirées de la représentation du divin et des grands mystères de l’univers.

Où: Bibliothèque Madeleine-Doyon — Beauceville

Quand: jusqu'au 31 janvier

Soirée de raquettes aux flambeaux

Trajet de 2,5 km.

Où: Au parc des Sept-Chutes à Saint-Georges

Quand: départ libre entre 18 h et 20 h

Grande soirée Bingo

Organisée par la MDJ Beauce-Sartigan, au profit du voyage humanitaire au Costa Rica. Carte payante sur place, pour adultes seulement.

Où: à la salle paroissiale de Saint-Georges Ouest

Quand: à 18 h 30

Match de la Ligue régionale de hockey

Windsor visite La Guadeloupe.

Où: Centre sportif Armand-Racine — La Guadeloupe

Quand: dès 20 h 30

Samedi 24 janvier

Exposition Mille et une facettes

Ouvres de l'artiste Sylvie Morin.

Où: Galerie d'art de Sainte-Marie

Quand: jusqu'au 29 mars

Exposition de l’artiste-peintre Gérald Gosselin

Des œuvres inspirées de la représentation du divin et des grands mystères de l’univers.

Où: Bibliothèque Madeleine-Doyon — Beauceville

Quand: jusqu'au 31 janvier

Portes ouvertes au Cégep Beauce-Appalaches

Simultanément sur les trois campus de l'établissement.

Où: Saint-Georges, Sainte-Marie et Lac-Mégantic

Quand: de 9 h à midi.

Kiosque d'information du Régiment de la Chaudière

Dans le cadre de leur exercice militaire hivernal.

Où: Cité sportive Rotary — Beauceville

Quand: de 13 h à 16 h.

Dimanche 25 janvier

Exposition Mille et une facettes

Ouvres de l'artiste Sylvie Morin.

Où: Galerie d'art de Sainte-Marie

Quand: jusqu'au 29 mars

Exposition de l’artiste-peintre Gérald Gosselin

Des œuvres inspirées de la représentation du divin et des grands mystères de l’univers.

Où: Bibliothèque Madeleine-Doyon — Beauceville

Quand: jusqu'au 31 janvier

Spectacle familial Potion magique 101

Dans le cadre de la Journée de l’alphabétisation familiale. Deux représentations.

Où: Centre culturel Marie-Fitzback. — Saint-Georges

Quand: 10 h 30 et 13 h 30

Vernissage de l'exposition Mille et une facettes

Ouvres de l'artiste Sylvie Morin.

Où: Galerie d'art de Sainte-Marie

Quand: dès 13 h

Parties de cartes des Fermières L'Assomption

Nombreux cadeaux à gagner. Info: (418) 225-2699.

Où: Sous-sol de l'église L'Assomption — Saint-Georges

Quand: de 13 h à 16 h

Cette semaine