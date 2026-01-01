Activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives
Quoi faire en Beauce en fin de semaine?
Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.
Samedi 24 janvier
Exposition Mille et une facettes
Ouvres de l'artiste Sylvie Morin.
Où: Galerie d'art de Sainte-Marie
Quand: jusqu'au 29 mars
Exposition de l’artiste-peintre Gérald Gosselin
Des œuvres inspirées de la représentation du divin et des grands mystères de l’univers.
Où: Bibliothèque Madeleine-Doyon — Beauceville
Quand: jusqu'au 31 janvier
Portes ouvertes au Cégep Beauce-Appalaches
Simultanément sur les trois campus de l'établissement.
Où: Saint-Georges, Sainte-Marie et Lac-Mégantic
Quand: de 9 h à midi.
Kiosque d'information du Régiment de la Chaudière
Dans le cadre de leur exercice militaire hivernal.
Où: Cité sportive Rotary — Beauceville
Quand: de 13 h à 16 h.
Dimanche 25 janvier
Exposition Mille et une facettes
Ouvres de l'artiste Sylvie Morin.
Où: Galerie d'art de Sainte-Marie
Quand: jusqu'au 29 mars
Exposition de l’artiste-peintre Gérald Gosselin
Des œuvres inspirées de la représentation du divin et des grands mystères de l’univers.
Où: Bibliothèque Madeleine-Doyon — Beauceville
Quand: jusqu'au 31 janvier
Spectacle familial Potion magique 101
Dans le cadre de la Journée de l’alphabétisation familiale. Deux représentations.
Où: Centre culturel Marie-Fitzback. — Saint-Georges
Quand: 10 h 30 et 13 h 30
Vernissage de l'exposition Mille et une facettes
Ouvres de l'artiste Sylvie Morin.
Où: Galerie d'art de Sainte-Marie
Quand: dès 13 h
Vernissage de l'exposition Exsiccatae et autres récits
Ouvres de l'artiste Bill Vincent.
Où: Marius B. Musée — Joseph-de-Beauce
Quand: dès 13 h 30
Parties de cartes des Fermières L'Assomption
Nombreux cadeaux à gagner. Info: (418) 225-2699.
Où: Sous-sol de l'église L'Assomption — Saint-Georges
Quand: de 13 h à 16 h
Cette semaine
Finale locale de Cégeps en spectacle
Dix numéros mettant en vedette 29 artistes.
Où: Salle Alphonse-Desjardins du CBA — Saint-Georges
Quand: Mercredi 28 janvier dès 19 h 30
Assemblée citoyenne du Parti Québécois
L'admission est gratuite mais la réservation est obligatoire.
Où: Hôtel Le Georgesville — Saint-Georges
Quand: Jeudi 29 janvier dès 18 h