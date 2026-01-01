Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives

Quoi faire en Beauce en fin de semaine?

durée 06h00
24 janvier 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Léa Arnaud
email
Par Léa Arnaud, Journaliste

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Samedi 24 janvier

Exposition Mille et une facettes
Ouvres de l'artiste Sylvie Morin.
Où: Galerie d'art de Sainte-Marie
Quand: jusqu'au 29 mars

Exposition de l’artiste-peintre Gérald Gosselin
Des œuvres inspirées de la représentation du divin et des grands mystères de l’univers. 
Où: Bibliothèque Madeleine-Doyon — Beauceville
Quand: jusqu'au 31 janvier

Portes ouvertes au Cégep Beauce-Appalaches
Simultanément sur les trois campus de l'établissement. 
Où: Saint-Georges, Sainte-Marie et Lac-Mégantic
Quand: de 9 h à midi.

Kiosque d'information du Régiment de la Chaudière
Dans le cadre de leur exercice militaire hivernal. 
Où: Cité sportive Rotary — Beauceville
Quand: de 13 h à 16 h.

Dimanche 25 janvier

Exposition Mille et une facettes
Ouvres de l'artiste Sylvie Morin.
Où: Galerie d'art de Sainte-Marie
Quand: jusqu'au 29 mars

Exposition de l’artiste-peintre Gérald Gosselin
Des œuvres inspirées de la représentation du divin et des grands mystères de l’univers. 
Où: Bibliothèque Madeleine-Doyon — Beauceville
Quand: jusqu'au 31 janvier

Spectacle familial Potion magique 101
Dans le cadre de la Journée de l’alphabétisation familiale. Deux représentations.
Où: Centre culturel Marie-Fitzback. — Saint-Georges
Quand: 10 h 30 et 13 h 30

Vernissage de l'exposition Mille et une facettes
Ouvres de l'artiste Sylvie Morin.
Où: Galerie d'art de Sainte-Marie
Quand: dès 13 h

Vernissage de l'exposition Exsiccatae et autres récits
Ouvres de l'artiste Bill Vincent.
Où: Marius B. Musée — Joseph-de-Beauce
Quand: dès 13 h 30

Parties de cartes des Fermières L'Assomption
Nombreux cadeaux à gagner. Info: (418) 225-2699.
Où: Sous-sol de l'église L'Assomption — Saint-Georges
Quand: de 13 h à 16 h

Cette semaine

Finale locale de Cégeps en spectacle
Dix numéros mettant en vedette 29 artistes.
Où: Salle Alphonse-Desjardins du CBA — Saint-Georges
Quand: Mercredi 28 janvier dès 19 h 30

Assemblée citoyenne du Parti Québécois
L'admission est gratuite mais la réservation est obligatoire.
Où: Hôtel Le Georgesville — Saint-Georges
Quand: Jeudi 29 janvier dès 18 h

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Quoi faire en Beauce du 23 au 25 janvier?

Publié hier à 8h00

Quoi faire en Beauce du 23 au 25 janvier?

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine. Vendredi 23 janvier Exposition de l’artiste-peintre Gérald Gosselin Des œuvres inspirées de la représentation du divin et des grands mystères de l’univers.  Où: Bibliothèque ...

LIRE LA SUITE
Quoi faire en Beauce en fin de semaine?

Publié le 17 janvier 2026

Quoi faire en Beauce en fin de semaine?

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine. Samedi 17 janvier Exposition de l’artiste-peintre Gérald Gosselin Des œuvres inspirées de la représentation du divin et des grands mystères de l’univers.  Où: Bibliothèque ...

LIRE LA SUITE
L'Amour est dans le pré: Ariane a un coup de coeur

Publié le 16 janvier 2026

L'Amour est dans le pré: Ariane a un coup de coeur

Dans le deuxième épisode de L’Amour est dans le pré, diffusé ce jeudi soir, Ariane a rencontré ses cinq prétendants et en a choisi trois pour rentrer avec elle à la ferme. « Ça fait longtemps que je n'ai pas daté, d’après moi je vais être un peu rouillée, mais je pense que ça va quand même bien aller », a mentionné l’agricultrice de Honfleur ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge