Quoi faire en Beauce en fin de semaine?

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Samedi 24 janvier

Exposition Mille et une facettes

Ouvres de l'artiste Sylvie Morin.

Où: Galerie d'art de Sainte-Marie

Quand: jusqu'au 29 mars

Exposition de l’artiste-peintre Gérald Gosselin

Des œuvres inspirées de la représentation du divin et des grands mystères de l’univers.

Où: Bibliothèque Madeleine-Doyon — Beauceville

Quand: jusqu'au 31 janvier

Portes ouvertes au Cégep Beauce-Appalaches

Simultanément sur les trois campus de l'établissement.

Où: Saint-Georges, Sainte-Marie et Lac-Mégantic

Quand: de 9 h à midi.

Kiosque d'information du Régiment de la Chaudière

Dans le cadre de leur exercice militaire hivernal.

Où: Cité sportive Rotary — Beauceville

Quand: de 13 h à 16 h.

Dimanche 25 janvier

Spectacle familial Potion magique 101

Dans le cadre de la Journée de l’alphabétisation familiale. Deux représentations.

Où: Centre culturel Marie-Fitzback. — Saint-Georges

Quand: 10 h 30 et 13 h 30

Vernissage de l'exposition Mille et une facettes

Ouvres de l'artiste Sylvie Morin.

Où: Galerie d'art de Sainte-Marie

Quand: dès 13 h

Vernissage de l'exposition Exsiccatae et autres récits

Ouvres de l'artiste Bill Vincent.

Où: Marius B. Musée — Joseph-de-Beauce

Quand: dès 13 h 30

Parties de cartes des Fermières L'Assomption

Nombreux cadeaux à gagner. Info: (418) 225-2699.

Où: Sous-sol de l'église L'Assomption — Saint-Georges

Quand: de 13 h à 16 h

Cette semaine

Finale locale de Cégeps en spectacle

Dix numéros mettant en vedette 29 artistes.

Où: Salle Alphonse-Desjardins du CBA — Saint-Georges

Quand: Mercredi 28 janvier dès 19 h 30