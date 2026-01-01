L'Amour est dans le pré: les prétendants d'Ariane s'installent à la ferme

Dans le troisième épisode de L’Amour est dans le pré, les prétendants de l’agricultrice de Honfleur, Ariane, sont arrivés à la ferme.

Cette dernière leur a fait visiter les installations et ils se sont occupés ensemble du poulailler. Par la suite, Alexandre, Jordan et Samuel ont installé leur campement sur le terrain de l’érablière. Ariane dormira à côté d’eux dans sa petite roulotte.

Cette première journée a beaucoup plu aux trois garçons. « C’est plaisant, on se sent comme chez nous », a mentionné Alexandre, tandis que Jordan a trouvé l’endroit « parfait. »

Le coup de cœur entre Ariane et Samuel ne ternit pas. Le prétendant c’est tout de suite plu à la ferme, lui qui vient également d’une famille d'agriculteurs. « Ça m’a rappelé chez nous. Si j’avais la chance, c’est sûr que j'aimerais habiter dans cet environnement-là », a-t-il confié à la caméra.

Ariane reconnaît avoir passé un peu plus de temps près de Samuel qu’avec les autres et s’impatiente de le voir en tête à tête.

L'émission se poursuit jeudi prochain, dès 20 h, sur Noovo.