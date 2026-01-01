Nous joindre
Épisode 3

L'Amour est dans le pré: les prétendants d'Ariane s'installent à la ferme

durée 11h00
24 janvier 2026
Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

Dans le troisième épisode de L’Amour est dans le pré, les prétendants de l’agricultrice de Honfleur, Ariane, sont arrivés à la ferme.

Cette dernière leur a fait visiter les installations et ils se sont occupés ensemble du poulailler. Par la suite, Alexandre, Jordan et Samuel ont installé leur campement sur le terrain de l’érablière. Ariane dormira à côté d’eux dans sa petite roulotte.

Cette première journée a beaucoup plu aux trois garçons. « C’est plaisant, on se sent comme chez nous », a mentionné Alexandre, tandis que Jordan a trouvé l’endroit « parfait. »

Le coup de cœur entre Ariane et Samuel ne ternit pas. Le prétendant c’est tout de suite plu à la ferme, lui qui vient également d’une famille d'agriculteurs. « Ça m’a rappelé chez nous. Si j’avais la chance, c’est sûr que j'aimerais habiter dans cet environnement-là », a-t-il confié à la caméra. 

Ariane reconnaît avoir passé un peu plus de temps près de Samuel qu’avec les autres et s’impatiente de le voir en tête à tête. 

L'émission se poursuit jeudi prochain, dès 20 h, sur Noovo. 

