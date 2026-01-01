L'Amour est dans le pré: une surprise attend Ariane et ses prétendants

Dans le quatrième épisode de L’Amour est dans le pré, Marie Soleil Dion avait prévu une surprise pour Ariane et ses prétendants.

En effet, l’animatrice de l’émission a débarqué chez l’agricultrice de Honfleur accompagnée de Chantal, la maman de Samuel, du meilleur ami de Jordan ainsi que du meilleur ami d’Alexandre. «Je m’attendais à tout sauf ça », a confié Ariane, agréablement surprise par cette initiative. Ainsi, chacun des invités a pu en dire un peu plus sur la personnalité des candidats.

Samuel, le coup de cœur d’Ariane, a eu un beau soutien de sa maman. « Il est plus vieux que son âge, il aime tellement ce qui touche à la ferme. Il se débrouille très bien autant en mécanique sur la machinerie, que sur la terre. Ils ont trop de choses en commun, je suis certaine qu'ils iraient bien ensemble », a-t-elle précisé. « Je pense que je serais le bon petit gars pour elle », a ajouté Samuel en privé.

Du côté d’Alexandre, son meilleur ami l’a présenté comme un gars sérieux, drôle et très travaillant. « C’est un bon chasseur. Il aime la nature, je trouvais que c’était un bon match », a précisé celui qui l’a encouragé à se lancer dans l’aventure. Ariane lui trouve un côté un peu mystérieux, mais elle reconnaît effectivement son potentiel.

Enfin, Jonathan a été décrit par son ami comme un gars très sérieux, qui donne pour tout le monde. « Je pense qu’il attend juste la bonne personne justement pour fitter dans la gang, avoir du fun et bâtir sa vie d’adulte. » Cependant, Ariane regrette de ne pas avoir encore vue cette facette comique de son prétendant.

Après cette rencontre en groupe, Marie-Soleil souhaitait parler à Ariane en tête à tête pour en savoir plus sur son ressenti. À ce moment-là, l’agricultrice a confié que son Top 1 était encore, « et de loin », son Top 1.

Ils ont terminé ce moment en dansant de la country tous ensemble. Ariane attendait alors avec impatience la soirée pour que les caméras s’éteignent et que les garçons soient plus à l'aise. Elle souhaite voir comment ils agissent dans la vie et qui prend des initiatives.

L'émission se poursuit jeudi prochain, dès 20 h, sur Noovo.