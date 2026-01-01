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Le 2 avril 2026

Nathan Loignon sort son premier album « Douce folie saisonnière »

durée 16h15
25 mars 2026
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Léa Arnaud
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Par Léa Arnaud, Journaliste

Le pianiste prodige Nathan Loignon publie son tout premier album Douce folie saisonnière, le 2 avril prochain.

Produit par GSI Musique, ce disque contient 12 morceaux entièrement composés par ce jeune Beauceron de 19 ans. 

« C’est un album très émotif. Il a composé les trois quarts de l’album durant la maladie de sa mère. Il parle de tristesse, de colère et d’incompréhension, mais on a aussi le sentiment que la vie continue. C’est comme le retour du printemps après un dur hiver », a expliqué son père, Christian Loignon. Rappelons que la mère de Nathan, Marie-Andrée, est décédée d’un cancer il y a plusieurs mois.

Révélé dans l’émission Quel talent!, l’artiste autodidacte ne cesse de surprendre le public par la qualité de sa musique et sa force pour transmettre des émotions. Il est possible de suivre ses nouvelles sur ses réseaux sociaux.

Son album sera disponible dès le 2 avril en magasin. Il est actuellement possible de le précommander sur le site internet Oziko.com. 

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