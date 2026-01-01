L'Abbé François Proulx devient un Traître

La semaine dernière, dans Les Traîtres, l'Abbé François Proulx de Beauceville s’est retrouvé dans une fâcheuse position entre l’élimination et le changement de titre.

« Dans ce jeu, quand on apprend l’identité d’un traître, soit on embrasse le côté sombre, soit c’est la mort. C’est un choix déchirant que vous n’aurez pas à faire », a commené l’animatrice Karine Vanasse d’entrée de jeu ce lundi soir.

Rappelons que le prêtre beauceron était face à une autre fidèle, Sylvie, dont le sort devait être déterminé par la Traître Dominique. Après avoir chacun plaidé leur cause, c’est finalement François qui a été choisi pour devenir Traître, tandis que Sylvie a été éliminée. Cependant, Dominique semble toujours perplexe quant à l’intention du Beauceron. « François, dans ce jeu, est-ce que tu me vois comme une femme plus mature qui a sa place simplement si elle cache quelque chose à propos de son emploi? », a-t-elle demandé après s’être posé cette question toute la journée. « Tu es une personne à part entière qui mérite toute la place qu’on doit lui donner », a répondu François. Pourtant, cette réponse a laissé Dominique un peu sur son appétit.

Suite à sa nomination, le nouveau Traître a promis de mentir, de tromper et de manigancer tout au long du jeu.

Deuxième jour

Le lendemain matin, au petit déjeuner, le Beaucevillois voulait se faire discret. « Ce matin au déjeuner je joue la carte du gars qui faut qu’il continue d’être un fidèle. Je m’efface. » Les débats fusent, mais rares sont ceux qui ont des soupçons envers François ou même ses collègues, Dominique et Geneviève.

Pour se protéger, Dominique à garder son rôle en continuant de cibler François. Elle s’est adressé à lui pour le questionner à nouveau sur ses intentions lorsqu’il lui a dit la veille: « tu ne peux pas être juste une mamie retraitée ». Ils se sont ainsi retrouvés en tête à tête, mais ils ne se sont rien confiés par rapport à leur position de traîtres et aucun des deux ne savait qui est le troisième traître.

Les débats au sein du manoir se poursuivent sur la route pour l’activité du jour.

Expédition en forêt

Après l’élimination de Sylvie la nuit passée, 21 joueurs sont encore en piste. Arrivés dans une forêt, l’un d’entre eux à dû se sacrifier et former 10 duos pour participer à l’activité et tenter de remporter un bouclier. Une personne a les yeux bandés et l’autre la guide pour aller chercher des sacs contenant de l’argent. Malgré le capharnaüm qu’a été le jeu, les participants ont amassé 7 400$.

Il y avait ensuite une deuxième partie à l’épreuve. En duo, ils étaient chacun leur tour sur un pont où il devait voter pour celui des deux joueurs qui pourrait avoir le bouclier. S’ils étaient d’accord, celui-ci l’emportait, sinon, ils terminaient les deux dans l’eau. « C’est fou! », a mentionné François en observant l’épreuve.

Le Beauceron faisait partie du troisième duo à passer grâce au 1 200$ qu’ils ont collecté dans la forêt. C’est son coéquipier Jacob qui a obtenu un bouclier. « J’ai dit Jacob pour deux raisons. La première c’est l’espèce de demi-sacrifice qu’il a fait lors du bâteau la veille et la deuxième parce que c’est lui qui s’est baladé pour essayer d’attraper les sacs d’argent. Je suis heureux d’avoir donné le bouclier à Jacob! »

Fin de journée et décision cruciale

De retour au Manoir, Dominique et François cherchent encore le troisième Traître.

Au moment de la table ronde, les Traîtres se sont ralliés au groupe pour ne pas éveiller les soupçons et Karine a été éliminée à l’unanimité. Elle était une fidèle. Les fidèles n’ont donc démasqué aucun Traîtres pour le moment.

Après la table ronde, les trois traîtres ont fini par se trouver et ont pu se rencontrer en toute discrétion pour choisir la mort du soir. Cependant, l’animatrice en a décidé autrement et ils n’ont pu tuer personne. À la place, ils ont dû choisir quatre victimes potentielles, dont l’une d’entre elles serait éliminée à la prochaine mission.

« S’entendre sur un semblait déjà difficile dans ma tête, là faut s’entendre sur 4 », a confié le prêtre. Il s’est ensuite posé beaucoup de questions. « Je suis insécure et incertain », a-t-il terminé après le vote des quatre personnes.

L'aventure se poursuit lundi prochain dès 20h sur Noovo et Crave.