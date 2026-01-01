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Une production de la troupe du «Théâtre sous la chapelle»

Deux représentations de la pièce «La Divine Illusion»

durée 11h00
30 avril 2026
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Par Salle des nouvelles

Pour célébrer en grand ses 15 ans d’existence et faire vibrer les planches, le Théâtre sous la chapelle de l'École Jésus-Marie de Beauceville, présente les 1er et 2 mai la pièce La Divine Illusion, une oeuvre magistrale de l'auteur québécois Michel Marc Bouchard.

L'histoire nous transporte à Québec, en 1905, lors de la visite historique de la légendaire Sarah Bernhardt. Deux jeunes séminaristes, passionnés de théâtre, sont chargés de lui remettre une pièce écrite par l'un d'eux. Entre la ferveur religieuse, les inégalités sociales criantes et l’attrait irrésistible de la scène, La Divine Illusion est un plaidoyer vibrant pour la liberté et un hommage puissant au pouvoir transformateur de l'art. 

«Présenter Bouchard pour notre 15e anniversaire est un choix audacieux qui reflète la maturité acquise par nos élèves au fil des ans », souligne le metteur en scène Gobeil. 

Les deux représentations se dérouleront le vendredi 1er mai et le samedi 2 mai, à compter de 19 h 30, à la Salle Marcel Roy de l’École Jésus-Marie de Beauceville.

Les billets sont en vente sur place ou en appelant à l'avance au 418-774-3709.

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