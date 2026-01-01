Samuel Rancourt, un artiste beauceron aux multiples visages

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Originaire de Saint-Georges, l’artiste multidisciplinaire Samuel Rancourt a récemment présenté à Montréal son spectacle Bienvenue au «Show-colat », un projet mêlant théâtre, peinture et musique, devant une salle comble.

Rencontré ce samedi par EnBeauce.com, il souhaite désormais faire voyager cette création, notamment en Beauce, où il espère pouvoir la présenter prochainement.

« Moi, je me considère beauceron, même si je suis à Montréal. Je vais toujours dire que je suis beauceron avant dire que je suis montréalais », a-t-il lancé directement.

Samuel Rancourt explique que son parcours artistique prend racine dans son enfance à Saint-Georges, notamment grâce à l’influence de ses deux grands-mères. « J’ai deux grands-mères et toutes les deux m’ont inspiré artistiquement, raconte-t-il, en évoquant des souvenirs marquants passés à ses côtés. Il se souvient notamment de ses premières leçons. Elle m’apprenait à faire des yeux. Aujourd’hui, dans mes toiles, ce que moi je préfère faire, c’est justement les yeux. »

Au fil des années, l’artiste a multiplié les expériences, autant en peinture qu’en jeu, en animation ou en création. « Je suis artiste, peintre, puis comédien, puis aussi animateur. C’est un mélange de tout », résume-t-il.

Après un passage à Radio-Canada, où il a travaillé en entrevue et en documentaire, il est revenu vers la peinture, avant d’y intégrer progressivement d’autres formes d’expression.

Il décrit son approche comme un équilibre entre différentes formes de communication

Un spectacle né d’une expérience personnelle

Son spectacle Bienvenue au Show-colat est né d’un besoin de créer à partir d’une expérience vécue.« J’ai vécu une peine d’amour. Je me suis dit : ok, je vais m’en inspirer ».

Le projet prend la forme d’un conte métaphorique, où un personnage part à la recherche d’un gâteau au chocolat perdu, symbole d’une rupture amoureuse. « C’est un conte, une fable avec la musique, puis des personnages qui sortent de l’ordinaire, précise-t-il. Sur scène, chaque personnage est représenté par une toile, créant un lien direct entre peinture et théâtre. Pour moi, quand je parlais à une toile, c’était un être humain. »

Partager son art jusqu'en Beauce

Face à cet accueil, Samuel Rancourt souhaite désormais présenter son spectacle dans sa région d’origine. « Oui, j’adorerais faire ce spectacle en Beauce. J’attends l’invitation », lance-t-il en rigolant. Pour lui, ce retour aurait une signification particulière, alors que ses racines beauceronnes demeurent au cœur de son identité.

En parallèle, l’artiste poursuit plusieurs projets, dont l’écriture d’un long métrage.

« C’est un long métrage qui se déroule lors d’un troisième référendum hypothétique. Ça raconte l’histoire de deux personnages qui partent en cavale dans le Québec rural », indique-t-il, sans en dévoiler tous les détails. Il travaille également sur un nouveau projet mêlant musique et arts visuels.

Pour Samuel Rancourt, cette diversité de projets fait partie intégrante de sa démarche. « J’ai la chance de pouvoir gérer mon temps et de varier les disciplines selon ce qui m’inspire », conclut-il.

Une approche qui pourrait bientôt trouver un écho en Beauce, si son spectacle réussit à franchir le chemin du retour vers Saint-Georges.

Vous pouvez retrouver l'intégralité de notre entrevue vidéo avec Samuel Rancourt ci-dessus.