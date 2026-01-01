Activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives
Quoi faire en Beauce du 12 au 14 juin ?
Par Salle des nouvelles
Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.
Vendredi 12 juin
Exposition Eau fil de la chouette Couette
Oeuvres de l'artiste Guylène Couette.
Où: Galerie d’art de Sainte-Marie
Quand: jusqu'au 13 juin
Exposition Fernand Nault: une passion, un legs
En hommage à l'oeuvre de cet artiste du monde de la danse.
Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges
Quand: jusqu'au 16 août
Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti
Oeuvres du photographe Pascal Normand.
Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin
Quand: jusqu'au 30 août
Festival sportif de Sainte-Marie
C'est la 20e édition de l'événement.
Où: Polyvalente Benoît-Vachon et Centre Caztel. — Sainte-Marie
Quand: Consultez l'horaire en cliquant ici.
Tour de Beauce 2026
Étape 3 - Mont Mégantic
Où: Départ/Arrivée: Centre sportif — Lac-Mégantic
Quand: dès 10 h
FestiRotary
Organisé par le Club Rotary au profit de Moisson Beauce..
Où: Île Ronde — Beauceville
Quand: de 16 h à 23 h
La Coupe Walter à Beauceville
Avec Marie-Philip Poulin et Laura Stacey.
Où: Île Ronde — Beauceville
Quand: dès 18 h
Samedi 13 juin
Exposition Eau fil de la chouette Couette
Oeuvres de l'artiste Guylène Couette.
Où: Galerie d’art de Sainte-Marie
Quand: jusqu'au 13 juin
Exposition Fernand Nault: une passion, un legs
En hommage à l'oeuvre de cet artiste du monde de la danse.
Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges
Quand: jusqu'au 16 août
Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti
Oeuvres du photographe Pascal Normand.
Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin
Quand: jusqu'au 30 août
Festival sportif de Sainte-Marie
C'est la 20e édition de l'événement.
Où: Polyvalente Benoît-Vachon et Centre Caztel. — Sainte-Marie
Quand: Consultez l'horaire en cliquant ici.
Ventes de garage à Saint-Côme-Linière
Où: Sur tout le territoire de la municipalité
Quand: 8 h à 16 h
Festimaille de Saint-Éphren
Une journée de partage et de passion autour du tricot.
Où: Centre multifonctionnel— Saint-Éphrem
Quand: 9 h à 15 h
Dimanche 14 juin
Exposition Fernand Nault: une passion, un legs
En hommage à l'oeuvre de cet artiste du monde de la danse.
Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges
Quand: jusqu'au 16 août
Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti
Oeuvres du photographe Pascal Normand.
Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin
Quand: jusqu'au 30 août
Festival sportif de Sainte-Marie
C'est la 20e édition de l'événement.
Où: Polyvalente Benoît-Vachon et Centre Caztel. — Sainte-Marie
Quand: Consultez l'horaire en cliquant ici.
Circuit d'initiation au golf
Jeunes de 7 à 12 ans.
Où: au Club de golf du Lac Poulin
Quand: pour les inscrits seulement.
Ventes de garage à Saint-Côme-Linière
Où: Sur tout le territoire de la municipalité
Quand: 8 h à 16 h
Rassemblement de la Chaudière
16e édition du rassemblement d'autos antiques et sportives.
Où: sur l'île Ronde à Beauceville
Quand: de 8 h à 17 h
Tour de Beauce 2026
Étape 5 - Circuit urbain
Où: Départ/Arrivée: Usine Venture (120e rue) — Saint-Georges
Quand: dès 11 h
Festival d’orgue de Sainte-Marie
L’organiste Richard Paré, accompagné des clarinettistes, Mélanie Bourassa et Victor Alibert.
Où: Église de Sainte-Marie
Quand: à 15 h
Cette semaine
Collecte de sang à Saint-Lambert-de-Lauzon
Objectif de 90 donneurs.
Où: Centre municipal — Saint-Lambert-de-Lauzon
Quand: Mercredi 17 juin, de 14 h à 19 h 30
Soirée d'information à Saint-Simon-les-Mines
Sur l'avenir de l'église de l'endroit.
Où: Église de Saint-Simon-les-Mines
Quand: Jeudi 18 juin, dès 19 h