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Avec sa nouvelle chanson « Futur Zéro »

L’artiste Samuel Rancourt lance un vidéoclip rassembleur

durée 14h00
25 juin 2026
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Germain Chartier
Par Germain Chartier, Journaliste

L’artiste pluridisciplinaire Samuel Rancourt, originaire de Saint-Georges, a officiellement dévoilé le vidéoclip de sa nouvelle chanson Futur Zéro, ce lundi 22 juin.

Avec ce projet, l’artiste beauceron propose une œuvre pop estivale qui fusionne musique, peinture et danse. En moins de 48 heures, le vidéoclip aurait déjà cumulé plus de 70 000 vues sur les réseaux sociaux.

À travers Futur Zéro, Samuel Rancourt aborde notamment la résilience après une rupture amoureuse ou amicale. Les textes, inspirés de son journal de bord, s’inscrivent dans une démarche où l’art devient un moyen de transformer une expérience difficile en quelque chose de plus lumineux.

« En cette période souvent divisée, je voulais créer une vidéo rassembleuse où les gens se rencontrent autour de l'art. Parfois, certaines relations sont décevantes, mais elles nous permettent de grandir. Je tenais absolument à transformer une expérience difficile et une grande peine en quelque chose de lumineux et de positif », a confié Samuel Rancourt.

Pour réaliser le vidéoclip, l’artiste avait lancé un appel à la participation. Il a ainsi reçu des vidéos provenant de plusieurs régions du Canada, dont le Québec, la Colombie-Britannique, l’Alberta, le Manitoba et le Nouveau-Brunswick, ainsi que du Japon et de la France. Le reste du tournage s’est déroulé à Montréal.

Fidèle à sa démarche multidisciplinaire, Samuel Rancourt utilise le vidéoclip comme une forme de vernissage virtuel afin de présenter également sa nouvelle collection de toiles. Le projet réunit plusieurs créateurs, dont Solange Paradis au maquillage de body painting, Fred Harding à la captation vidéo, Davian Milo Lees à la stylisation, ainsi que Caroline Boivin, du studio Éther, au mixage sonore et à la production audio.

« J'aime m’entourer de créateurs que je respecte pour mélanger les médiums – la peinture, la musique, la danse – et créer une expérience visuelle différente. J'aime le vernissage traditionnel en galerie, mais j'avais envie de proposer quelque chose d'inédit », a conclu l’artiste.

Vous pouvez écouter le nouveau vidéoclip de Samuel Rancourt en cliquant ici.

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