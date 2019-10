À quels rangs se retrouvent les écoles secondaires en Beauce ?

Hier, nous apprenions que la Polyvalente Saint-François à Beauceville et l’école Jésus-Marie de Beauceville faisaient partie des cinq premiers établissements dans Chaudière-Appalaches selon le palmarès des meilleures écoles secondaires de l’Institut Fraser. Aujourd’hui, le classement des 463 établissements a été dévoilé.

École Jésus-Marie de Beauceville

Bien que l’école à Beauceville se classe au quatrième rang des établissements privés dans la région de Chaudière-Appalaches, sa cote globale ne cesse de chuter. Elle se retrouve au 213e rang au niveau provincial en deuxième position des autres écoles en Beauce. Le pourcentage d’élèves étant handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA) est inférieur aux autres avec un pourcentage de 10,70 %. Il y a un total de 384 élèves.

Polyvalente Saint-François de Beauceville

La Polyvalente Saint-François de Beauceville est remontée dans le classement passant du 147e rang au 123e passant au premier rang en Beauce. L’établissement de 668 élèves compte 18 % de EHDAA. Les meilleurs résultats sont en langue seconde avec une moyenne de 83,8 %. Le taux d’échec a également diminué et a atteint son plus bas pourcentage en cinq ans avec 8,9 %, alors que l’année d’avant était à 15,50 %.

Polyvalente Bélanger de Saint-Martin

Au 327e rang du classement, alors que le rang des cinq dernières années était au 217e. C’est en sciences et technologies qu’il a été remarqué une tendance du taux de réussite à la baisse passant de 75 % à 69,6 %. Le pourcentage d’étudiants n’obtenant pas leur diplôme dans les délais prévus a légèrement augmenté de 14,1 % à 15,5 %, mais notons qu’en 2016 le pourcentage était de 31,9 %.

Polyvalente Benoît-Vachon de Sainte-Marie

L’école à Sainte-Marie de 1327 élèves accueille toujours un grand nombre d’étudiants EHDAA, 28,30 %. Elle se situe au 354e rang au niveau provincial. Le taux d’échec est à la baisse avec 18,1 % et c’est en mathématique que les résultats ont grandement augmenté passant de 60,2 % à 71,1 %. Les autres matières restent stables depuis les cinq dernières années.

Polyvalente Veilleux de Saint-Joseph

La cote globale de l’établissement ne cessait de baisser depuis les cinq dernières années, mais pour cette année elle a remonté passant au 313e rang au Québec. Les moyennes des résultats en langue seconde, science et technologie, et en mathématiques sont toutes à la hausse, tandis qu’en français elle se maintient.

Polyvalente des Abénaquis de Saint-Prosper

L’école secondaire située à Saint-Prosper fait partie des trente écoles au Québec qui compte le plus haut pourcentage d’élèves de 4e et 5e secondaires considérés comme EHDAA (le taux le plus élevé de la région) avec 31,90 %. Le pourcentage d’échecs est le plus élevé depuis les cinq dernières années ayant monté à 24 %, mais le taux de retard est en diminution.

Polyvalente de Saint-Georges

La Polyvalente Saint-Georges a remonté dans le classement prenant la 383e place. L’écart des notes en mathématiques entre les filles et les garçons n’est plus que de 1 %, mais en français il a monté à 9,7 %. C’est en science et technologie et mathématiques que les résultats ont légèrement augmenté, tandis qu’en français et en anglais ils sont à la baisse.

École des Appalaches

L’école secondaire à Sainte-Justine est au 372e rang. L’écart entre les sexes dans les matières est d’environs de 12 % ayant drastiquement augmenté depuis les cinq dernières années. Le taux d’échec et le taux de retard sont également en augmentation.