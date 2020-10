Découvrez le classement des écoles secondaires de Beauce

Au même titre que l'an passé, nous avons appris hier que la Polyvalente Saint-François et l’école Jésus-Marie de Beauceville faisaient partie des cinq premiers établissements dans Chaudière-Appalaches selon le palmarès des meilleures écoles secondaires de l’Institut Fraser. Aujourd’hui, le classement complet des écoles secondaires du Québec a été dévoilé et on y retrouve sept écoles de la Beauce.

Polyvalente Saint-François de Beauceville

L'établissement de 713 élèves se trouve cette année au 150e rang, avec une note de 6.7/10, soit un peu plus loin dans le classement que l'an dernier (123e rang). Pourtant, il conserve sa place au premier rang des écoles en Beauce. Parmi les élèves, 16.5% des 4e et 5e secondaires sont considérés comme enfants handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage (EHDAA). Pour la deuxième année consécutive, le meilleur taux de réussite aux examens est en mathématique. Cependant, le taux d'échec est légèrement remonté par rapport à l'année dernière, passant de 8,9 à 12,4%.

Polyvalente Bélanger à Saint-Martin

Avec une côte globale de 5.3/10, la polyvalente de Saint-Martin se place au 312e rang des établissement secondaires du Québec. Avec une côte en hausse, elle relève des écarts de notes entre les sexes, beaucoup plus faibles que les années précédentes avec seulement 1.3% en langue d'enseignement et 2.2% en mathématiques. Le taux d'échec a cependant augmenté d'un point avec un résultat de 18.9%.

Polyvalente Veilleux de Saint-Joseph-de-Beauce

L'école se place cette année au 377e rang du classement avec une cote globale légèrement en baisse par rapport aux cinq dernières années. Le taux de réussite en mathématiques et en langue d'enseignement ont augmenté d'un peu plus d'un point tandis que ceux en langue seconde et en science ont perdu 3 points. Le taux d'échec lui, se maintient à 19.7%.

Polyvalente Benoît-Vachon de Sainte-Marie

La polyvalente Benoît-Vachon suit de près la polyvalente Veilleux avec un classement au 377e rang également. L'école de 1357 élèves accueille 28,7% d'EHDAA. Le taux d'échec est en faible hausse par rapport à l'année dernière, mais reste bien en dessous des taux relevés sur les quatre années précédentes. Globalement, les taux de réussites sont assez similaires à 2018 sauf en science où l'on constate une baisse de 3 points.

Polyvalente de Saint-Georges

Cet établissement est celui qui compte le plus d'élèves en Beauce avec un nombre total de 1399 élèves dont 23.3% d'EHDAA. Au 397e rang de ce classement, l'école relève de meilleurs taux de réussite dans toutes les matières sauf en science et technologie où elle perd presque 5 points.

Polyvalente des Abénaquis à Saint-Prosper

Au rang 418 sur 473, la polyvalente des Abénaquis compte un tiers d'élèves en situation de handicap ou en difficultés. Sa côte globale est remontée par rapport à 2018, passant de 3.3 à 4.1. Les écarts de notes entre les sexes ont considérablement diminué avec 1.7% de différence en langue d'enseignement et 4.4% en mathématiques, contre 7.3% et 7.6% l'année dernière.

Polyvalente Jésus-Marie de Beauceville

Au 183e rang sur 473, des écoles privées de la province, la polyvalente Jésus-Marie détient une côte globale de 6.3, soit une hausse face à 2018. Parmi ces 363 élèves, seulement 4.2% ont des retards, ce qui est le taux le plus faible de toutes les écoles de la Beauce.

Nom de l'établissement Rang sur 473 Nombre d'élèves Élèves EHDAA (%) Côte globale sur 10 Côte globale sur 10 (des 5 dernières années) Saint-François 150 713 16.5 6.7 6.8 Bélanger 312 548 19 5.3 5.4 Veilleux 377 850 21.6 4.7 4.9 Benoît-Vachon 377 1357 28.7 4.7 4.8 Saint-Georges 397 1399 23.3 4.4 4.5 Abénaquis 418 363 33.6 4.1 4.6 Jésus-Marie 183 367 18.8% 6.3 6.9

Le Palmarès des écoles est élaboré par l'Institut Fraser. Il classe les écoles secondaires publiques et privées en fonction d’une «cote globale» sur 10. Cet indicateur est principalement basé sur les résultats des élèves aux examens ministériels de quatrième et de cinquième secondaire, auxquels s’ajoutent notamment l’écart entre les garçons et les filles et la proportion d’élèves qui accusent un retard dans leur parcours scolaire. Les données de l’Institut Fraser font aussi état du pourcentage d’élèves handicapés ou en difficulté d’apprentissage ou d’adaptation (EHDAA) de chaque école, ce qui peut expliquer en partie la cote attribuée à une école.