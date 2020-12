Enseignement en ligne : Lison Chabot revient sur cette session à distance

Voir la galerie de photos

Aux portes de la fin de cette session de cours en ligne, Lison Chabot, directrice des études et de la vie étudiante au Cégep Beauce-Appalaches, revient sur ce qu'ont vécu les professeurs et les étudiants durant cette période.

Dans son entrevue, Lison Chabot aborde les différents soutiens qui ont été mis en place pour soutenir les élèves et les professeurs.

Elle nous parle également des adaptations qu'ont connus l'ensemble du personnel du Cégep ainsi que les étudiants.

« Pour la prochaine session, on souhaite, le plus possible, un retour à la normale pour tous les Québécois, mais pour les étudiants du collégial, je pense que c'est essentiel », a expliqué madame Chabot. « Pour l'instant on a reporté le début de la session au 25 janvier pour permettre aux étudiants et aux enseignants de se reposer et de se préparer pour la prochaine session. »

D'un ton positif et encourageant, elle a souligné la résilience de tous les concernés et a expliqué les mesures prévues pour la session d'hiver 2021.

Écoutez l'ensemble de l'entrevue dans cette vidéo.