Six étudiants récipiendaires de la Médaille du Lieutenant-gouverneur

Le Cégep Beauce-Appalaches (CBA) a annoncé vendredi que six de ses étudiants provenant des campus de Saint-Georges, Sainte-Marie et Lac-Mégantic, ont reçu la Médaille du Lieutenant-gouverneur pour la jeunesse 2021.

Cette distinction vise à souligner l’implication et la réussite d'étudiants qui se sont démarqués par leur engagement bénévole, leur attitude inspirante et leur rayonnement positif.

« Ces étudiants contribuent de manière exceptionnelle à développer un milieu de vie humain et stimulant au Cégep. Nous sommes très fiers de pouvoir compter sur leur implication, d’autant plus que la situation sanitaire actuelle apporte son lot de défis supplémentaires, » souligne Jean-Philippe Vachon, directeur des études et de la vie étudiante.

Lauréats Saint-Georges

Marguerite Paquet, étudiante dans le programme préuniversitaire d’Arts, lettres et communication, profil Création et médias, est un modèle d’engagement : membre du comité Socio, de l’Association générale des étudiants, de la troupe de théâtre L’Épisode du Cégep en plus de participer aux activités dédiées aux futurs étudiants. Selon le CBA, Marguerite Paquet fait rayonner sa cohorte tout en étant une leader qui a un impact positif sur ses pairs.

Également étudiant en Création et médias, Olivier Fortier se démarque par son implication sur le plan culturel et social. Membre des troupes de théâtre et d’improvisation, musicien et auteur, il fut aussi gagnant de la finale locale de Cégeps en spectacle. Le CBA souligne son attitude inspirante et affirme qu'il un excellent modèle d’engagement. Cet étudiant fait rayonner toute la communauté collégiale.

Lauréats Sainte-Marie

Félix-Antoine Boutin est étudiant en Techniques de comptabilité et de gestion, cheminement bilingue, au campus de Sainte-Marie. Il démontre un engagement bénévole soutenu au niveau social. Il évolue au sein du comité de la vie étudiante (dont une année comme président) et est membre du comité environnement responsable de son campus. Il participe activement dans ces deux comités. Félix-Antoine Boutin mérite sa médaille du lieutenant gouverneur grâce à son implication est inspirante et à sa résilience en temps de pandémie.

Étudiante-athlète en Sciences humaines, Ève-Marie Savoie s'est mérité son honneur grâce à son implication au sein de son équipe sportive de volleyball des Condors. Le CBA indique qu'elle a fait preuve d'un engagement remarquable au sein de son équipe et que son attitude toujours positive contribue à la cohésion du groupe. Lors d’un gala reconnaissance sportif du CBA , elle fut nommée la joueuse la plus utile dès sa première année dans l’équipe.

Lauréats Lac-Mégantic

Étudiant en Sciences humaines au campus de Lac-Mégantic, Jérémy Poulin est engagé dans sa communauté. Il a animé de nombreuses activités du Cégep : Journée d’exploration, vidéo promotionnelle, Cégeps en spectacle. Il participe aussi activement à la vie du campus : activités de la rentrée, soirées thématiques, Demi-Marathon de Lac-Mégantic, trésorier pour l'Association étudiante, etc. Au Cégep, Jérémy est considéré comme un modèle pour ses pairs.

Emy Carrière Tassé, étudiante en Sciences humaines à Lac-Mégantic, s’investit activement en santé mentale, ayant elle-même réussi à surmonter son anxiété. Elle participe aux activités de promotion du collège et est engagée dans plusieurs activités. : Demi-Marathon, Speed dating électoral, comité environnement et Cégeps en spectacle. Elle exprime aussi son talent musical lors d’événement de yoga et de méditation.