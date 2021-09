Dépistage de la COVID-19: les tests rapides s'étendent aux écoles primaires de Beauce-Sartigan

Le déploiement des tests rapides de dépistage de la COVID-19 s'étendra dorénavant dans les écoles primaires de trois MRC de Chaudière-Appalaches, soit celles de Beauce-Sartigan, des Etchemins et des Appalaches.

C'est le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) qui en a fait l'annonce par voie de communiqué de presse, afin de prévenir les éclosions et éviter le plus possible la fermeture des classes.

Au total, ce sont dix régions administratives qui sont visées par ce déploiement graduel des tests rapides de dépistage de la COVID-19 dans les établissements scolaires de niveau préscolaire et primaire. Le tout se fera en étroite collaboration avec le ministère de l'Éducation (MEQ) les directions générales des centres de services scolaires (CSS), des commissions scolaires (CS) et des établissements d'enseignement privés.

Outre les trois MRC de Chaudière-Appalaches, les autres régions interpelées sont la Mauricie, le Centre-du-Québec, l'Estrie, Montréal, l'Outaouais, Laval, Lanaudière, Laurentides ainsi que la Montérégie.

Formations et accompagnement

Le MEQ indique avoir pris soin de rencontrer les représentants des administrations scolaires pour les informer de cette nouvelle phase de déploiement, leur présenter tout le matériel préparé à leur attention et répondre à l'ensemble de leurs questions.

Le MSSS a aussi mis à la disposition des écoles un service d'accompagnement virtuel en cas d'interrogations relatives à l'administration des tests.

Fournissant un résultat en 15 minutes, les tests de dépistage rapide sont sans risque et seront administrés par les membres du personnel scolaire désignés par les directions d'école ayant suivi la formation requise, ont laissé savoir les autorités gouvernementales.