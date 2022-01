Les services éducatifs en vigueur entre le 7 et le 14 janvier

En attendant le retour en présentiel dans les classes, annoncé pour le 17 janvier, des services éducatifs seront en vigueur, entre le 7 et le 14 janvier dans le réseau du Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin (CSSBE).

Voici comment se déploie le fonctionnement durant la période, selon les directives émises par le centre scolaire:

Les services de garde de dernier recours

Les services de garde de dernier recours sont offerts selon des conditions très particulières et en fonction de notre personnel disponible. Les modalités seront communiquées par les écoles.

Pour les élèves du préscolaire et du primaire

Les services éducatifs, incluant les services complémentaires, seront offerts à distance dans le respect des seuils minimaux. Les enseignants maintiendront un contact direct et quotidien avec chacun des élèves afin de leur permettre une poursuite des apprentissages et le soutien nécessaire. Le titulaire de votre enfant entrera en contact avec vous.

Pour les élèves du secondaire

Les services éducatifs, incluant les services complémentaires, seront offerts à distance selon l’horaire habituel de l’élève. Les enseignants entreront en contact avec l’élève.

Pour les élèves inscrits à la formation préparatoire au travail ou à la formation menant à l’exercice d’un métier semi-spécialisé, il sera possible de poursuivre un stage en milieu de travail selon certaines conditions. Ces dernières seront précisées par l’école.

Pour les élèves handicapés ou en besoins particuliers

Les élèves handicapés ou en besoins particuliers qui fréquentent une classe spécialisée pourront se rendre en classe selon le calendrier précisé par leur école.

Formation générale des adultes et formation professionnelle

L’enseignement à distance est prévu, dans la mesure du possible. Les stages en milieu de travail sont maintenus selon certaines conditions. L’acquisition des compétences qui nécessite une présence en classe ou les évaluations pourront se tenir dans les centres, dans le respect des mesures sanitaires. Les centres communiqueront avec les élèves.