Près de 22 000 élèves font leur rentrée scolaire ce matin

Selon les derniers chiffres du Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin (CSSBE), ce sont plus de 21 800 élèves qui font leur rentrée 2022-2023 ce lundi 29 août dans la région.

L'organisation a indiqué que parmi eux, on compte plus de 18 100 élèves du secteur « jeune », soit du préscolaire au secondaire. En ce qui concerne la formation professionnelle et l’éducation des adultes, déjà 3 766 élèves ont été accueillis ou feront leur entrée dans les centres ces jours.

Les chiffres officiels de fréquentation seront comptabilisés en date du 30 septembre 2022, mais une augmentation d’élèves est déjà constatée pour la rentrée scolaire 2022-2023. En effet, cela est notamment frappant au secondaire où on attend plus de 400 élèves supplémentaires.

La clientèle prévue se répartit comme suit:

• 688 élèves au programme Passe-Partout

• 10 544 élèves au préscolaire et au primaire

• 6868 élèves au secondaire

• 958 élèves à la formation professionnelle

• 2808 élèves à l’éducation des adultes

Je marche vers l’école : tu conduis prudemment

La rentrée scolaire signifie également le retour des élèves aux abords des rues et la sortie des autobus scolaires. Le CSSBE invite donc la population à faire preuve de prudence sur les routes près des écoles.

Pour l’année 2022-2023, ce seront 250 autobus scolaires qui parcourront chaque jour le territoire des 55 municipalités de la Beauce et des Etchemins desservies par le CSSBE.

À ce propos, rappelons que tous les contrats avec les transporteurs sont encore en vigueur pour les trois prochaines années. Ainsi, les transports prévus auront lieu. Les parents sont d’ailleurs invités à valider les informations de transport de leur enfant sur le site monautobus.com.

Toute demande d’information particulière peut être transmise par la nouvelle plateforme Web se trouvant au infotransport.cssbe.gouv.qc.ca.

Offrir des milieux de vie stimulants

L’équipe du Service des ressources matérielles a procédé à plusieurs travaux pendant la période estivale afin d’offrir aux élèves des milieux de vie stimulants.

Mentionnons entre autres que les élèves de l’école l’Accueil de Scott feront leur entrée dans la toute nouvelle école. Aussi, des travaux majeurs seront réalisés cette année à l’école primaire la Tourterelle de Saint-Benjamin. À cet effet, les élèves feront leur rentrée scolaire à l’école Notre-Dame de Lac-Etchemin.

Rappelons qu’on y fera la réfection complète de l’enveloppe extérieure du bâtiment, des blocs sanitaires et de la cour d’école en plus de démolir le bâtiment en annexe utilisé par le service de garde pour le relocaliser dans l’agrandissement de l’école.

Mise en place du nouveau Plan d’engagement vers la réussite

Au cours de la prochaine année, le CSSBE s’affairera par ailleurs à mettre en place son Plan d’engagement vers la réussite (PEVR) 2023-2027.

Celui-ci détermine les objectifs que se fixe l’organisation pour permettre à chaque élève de développer son plein potentiel en plus d’intégrer les objectifs fixés par la Politique de la réussite éducative du ministère de l’Éducation.

« Notre PEVR permettra à notre communauté éducative de continuer d’innover dans ses pratiques et d’aspirer à faire de nos élèves, des citoyens engagés. Des activités de consultation commenceront d’ailleurs dans les prochaines semaines et toute la population sera invitée à y participer », a précisé Fabien Giguère, directeur général du CSSBE.