Le CSSBE approuve un contrat à 1,5 M$ pour le stade des Deux-Rives

Le terrain de football synthétique de l’école des Deux-Rives à Saint-Georges sera réalisé par Excavation Bolduc inc, de La Guadeloupe, au coût de 1 504 014,59$.

La soumission a été approuvée par le conseil d’administration du Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin (CSSBE) lors de sa réunion du mardi 27 février.

« Je pense que les gens vont être très contents après deux ans et demi d’efforts! », a souligné Fabien Giguère, directeur général du CSSBE.

Retardé en raison d’un manque de financement, le projet comprenant finalement un terrain de football et de soccer de 100 par 50 verges, le drainage, les éclairages ainsi qu’un tableau indicateur.

« Dans la dernière année, on a travaillé avec les professionnels pour revoir les plans et devis un peu à la baisse pour respecter le budget qu’on avait », a expliqué Bianca Doyon, architecte. « C’est un projet d’école sur lequel on travaille depuis plus de deux ans. Il s’agit d’un investissement de plus d’un million de dollars. (...) Il y a vraiment un consensus autour de ce projet-là. »

Rappelons en effet qu’une campagne de sociofinancement avait notamment été créée pour ramasser près de 200 000 $. L’objectif a été atteint le 18 décembre dernier. À l’aube de sa retraite, le directeur de l’école des Deux-Rives, Mario Bolduc, s’était grandement investi.

Acquisition de terrains

« À chaque fois qu’il y a une maison à vendre autour de nos écoles, on regarde si c’est une opportunité pour nous », a expliqué Marie-Ève Dutil, directrice du secrétariat et services corporatifs. Lors de cette séance, le CSSBE a justement visé deux endroits.

Tout d’abord à Beauceville, une maison collée à la polyvalente Saint-François est à vendre. L’objectif serait de pouvoir y agrandir le stationnement, étant donné que le grand stationnement actuel n’appartient pas au CSSBE. Qui plus est, l’emplacement pourrait aussi être utilisé comme espace de dépôt pour la neige, ce qui représenterait une économie de 25 000$ par année pour l’organisation.

Au coût de 80 000$, l’acquisition a été approuvée par tous les membres du conseil d’administration.

Puis, à Saint-Elzéar, le CSSBE souhaite acheter une résidence à 230 000$ qui se trouve en face de l’école Notre-Dame. Ce nouveau terrain permettrait d’agrandir la cour de l’école qui est actuellement trop petite pour l’ampleur de l’établissement scolaire. « On pense que ça peut avoir une incidence sur le développement de nos enfants en offrant un milieu sain », a précisé madame Dutil.

Le conseil d’administration a approuvé cette résolution, cependant il en revient au ministre de l’Éducation de prendre la décision finale, car c’est un investissement de plus de 100 000$.

Amélioration de la qualité de l’air

Dans le cadre du déploiement pour l’amélioration de la qualité de l’air dans ses établissements, le CSSBE entreprendra des travaux à l’école les Petits Castors à Saint-Georges pour l’ajout d’un système de ventilation complet. Il y aura par conséquent une climatisation ainsi que de nombreux travaux de mécanique et d’électricité.

Le projet d’environ 3 M$ sera réalisé entre le mois de mars 2024 et le mois d'août 2025. À noter qu’en raison des délais de livraison, le chantier en tant que tel démarrera d’ici une cinquantaine de semaines. Pour ne pas perturber le travail des élèves, les travaux seront effectués le soir.