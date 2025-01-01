Fondation du Cégep Beauce-Appalaches: fin de présidence pour René Allen

Après avoir consacré 16 ans de loyaux services bénévoles, dont dix à la présidence, René Allen a annoncé qu'il laissait la Fondation du Cégep Beauce-Appalaches.

Il a rendu la chose publique, la semaine dernière, à l’inauguration des nouveaux centres d’aide du campus de Saint-Georges, des espaces aménagés grâce à un investissement de 466 450 $, entièrement financé par la Fondation.

Il a profité de ce dernier message pour signaler les bons coups de son organisme, en cours des dernières années, en soutien à l'établissement d'enseignement dans sa mission éducative, tant pour les activités scolaires que parascolaires.

Ainsi, depuis 2014, la Fondation a versé près de 2,7 M $ pour des projets spéciaux d'infrastructures (1,2 M $), des initiatives à caractère pédagogique (995 000 $), et aussi les traditionnelles bourses d'études, à hauteur de 400 000 $.

René Allen a signalé que chacun des trois campus avait pu profiter de la collaboration de la Fondation dans la réalisation des diverses entreprises mises de l'avant.

Pour «le vaisseau-amiral du cégep», comme il se plait à appeler le campus de Saint-Georges, la Fondation a joué un rôle majeur de financement dans la construction d'une nouvelle salle d'entraînement, l'achat d'équipements sportifs, et aussi le réaménagement de la bibliothèque.

C'est aussi la Fondation qui a trouvé des partenaires majeurs pour réaliser le gymnase, ainsi que la cafétéria du campus de Sainte-Marie, inauguré en 2021.

Enfin, une campagne de sollicitation a permis de récolter quelque 235 000 $ pour le campus de Lac-Mégantic.

«La Fondation du Cégep Beauce-Appalaches se distingue depuis ses débuts par une stabilité remarquable, une pièce précieuse dans le secteur philanthropique collégial. Cette constance reflète la solidité des valeurs partagées par les administrateurs qui se sont succédé depuis ses origines. Je pars avec la certitude que l'avenir s'annonce prometteur. Les deux dernières années ont été consacrées à la consultation de nos principaux partenaires, à l'élaboration d'un plan stratégique, et à la rédaction d'un plan de travail axé sur les priorités essentielles. En terminant, je tiens à remercier tous les membres de notre conseil d'administration, ceux actuels et antérieurs depuis 2009. Je tiens à souligner la belle collaboration avec les directions générales que j'ai côtoyées», a conclu René Allen.

La personne qui lui succèdera sera désignée à la prochaine séance du conseil d'administration, prévue ce mois-ci.

Le retraité, qui vient aussi de laisser son siège de maire à Sainte-Aurélie, mettra ses énergies à soutenir la Coop santé du Sud de la Beauce, dont il est l'instigateur.