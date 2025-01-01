Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Il a consacré 16 ans à l'organisme

Fondation du Cégep Beauce-Appalaches: fin de présidence pour René Allen

durée 18h00
5 novembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Sylvio Morin
email
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Après avoir consacré 16 ans de loyaux services bénévoles, dont dix à la présidence, René Allen a annoncé qu'il laissait la Fondation du Cégep Beauce-Appalaches.

Il a rendu la chose publique, la semaine dernière, à l’inauguration des nouveaux centres d’aide du campus de Saint-Georges, des espaces aménagés grâce à un investissement de 466 450 $, entièrement financé par la Fondation.

Il a profité de ce dernier message pour signaler les bons coups  de son organisme, en cours des dernières années, en soutien à l'établissement d'enseignement dans sa mission éducative, tant pour les activités scolaires que parascolaires.

Ainsi, depuis 2014, la Fondation a versé près de 2,7 M $ pour des projets spéciaux d'infrastructures (1,2 M $), des initiatives à caractère pédagogique (995 000 $), et aussi les traditionnelles bourses d'études, à hauteur de 400 000 $.

René Allen a signalé que chacun des trois campus avait pu profiter de la collaboration de la Fondation dans la réalisation des diverses entreprises mises de l'avant.

Pour «le vaisseau-amiral du cégep», comme il se plait à appeler le campus de Saint-Georges, la Fondation a joué un rôle majeur de financement dans la construction d'une nouvelle salle d'entraînement, l'achat d'équipements sportifs, et aussi le réaménagement de la bibliothèque.

C'est aussi la Fondation qui a trouvé des partenaires majeurs pour réaliser le gymnase, ainsi que la cafétéria du campus de Sainte-Marie, inauguré en 2021.

Enfin, une campagne de sollicitation a permis de récolter quelque 235 000 $ pour le campus de Lac-Mégantic.

«La Fondation du Cégep Beauce-Appalaches se distingue depuis ses débuts par une stabilité remarquable, une pièce précieuse dans le secteur philanthropique collégial. Cette constance reflète la solidité des valeurs partagées par les administrateurs qui se sont succédé depuis ses origines. Je pars avec la certitude que l'avenir s'annonce prometteur. Les deux dernières années ont été consacrées à la consultation de nos principaux partenaires, à l'élaboration d'un plan stratégique, et à la rédaction d'un plan de travail axé sur les priorités essentielles. En terminant, je tiens à remercier tous les membres de notre conseil d'administration, ceux actuels et antérieurs depuis 2009. Je tiens à souligner la belle collaboration avec les directions générales que j'ai côtoyées», a conclu René Allen.

La personne qui lui succèdera sera désignée à la prochaine séance du conseil d'administration, prévue ce mois-ci.

Le retraité, qui vient aussi de laisser son siège de maire à Sainte-Aurélie, mettra ses énergies à soutenir la Coop santé du Sud de la Beauce, dont il est l'instigateur.

À lire également

Des locaux repensés pour les centres d’aide du campus de Saint-Georges

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Don de 10 000 $ à l’école Grande-Coudée

Publié à 15h00

Don de 10 000 $ à l’école Grande-Coudée

L’école primaire Grande-Coudée, de Saint-Martin, vient de recevoir une somme de 10 000 $, remise par l’équipe de cyclistes Vooban. Cette contribution provient des dons recueillis dans le cadre de la participation de l’équipe au 1000 kilomètres du Grand défi Pierre Lavoie, tenu en juin dernier. Le montant permettra à l’école d’acquérir divers ...

LIRE LA SUITE
Hausse d’achalandage au Centre universitaire des Appalaches

Publié à 8h00

Hausse d’achalandage au Centre universitaire des Appalaches

Cet automne, le Centre universitaire des Appalaches (CUA) a connu une hausse de sa clientèle étudiante en formation créditée, selon les données compilées par l'établissement. Ainsi, quatre nouvelles cohortes ont débuté: Baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire (31 inscriptions); Baccalauréat en sciences infirmières, ...

LIRE LA SUITE
Une enseignante et deux anciens élèves de la polyvalente Saint-François récompensés

Publié hier à 14h00

Une enseignante et deux anciens élèves de la polyvalente Saint-François récompensés

Une enseignante ainsi que deux anciens élèves de la polyvalente Saint-François de Beauceville ont reçu un prix lors du Gala Forces AVENIR 2025.  Tout d'abord, Annie Cliche s’est vu décerner la médaille d’or dans la catégorie Personnel engagé. Cette distinction met en lumière son engagement auprès des élèves, notamment par la mise en place ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge