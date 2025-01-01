Hausse d’achalandage au Centre universitaire des Appalaches

Cet automne, le Centre universitaire des Appalaches (CUA) a connu une hausse de sa clientèle étudiante en formation créditée, selon les données compilées par l'établissement.

Ainsi, quatre nouvelles cohortes ont débuté: Baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire (31 inscriptions); Baccalauréat en sciences infirmières, cheminement DEC-BAC (26 inscriptions); Certificat en gestion des ressources humaines (16 inscriptions); et Certificat en expertise comptable, une nouveauté cette année (17 inscriptions).

Les responsables du CUA savent pouvoir compter sur des alliés indispensables dans le démarrage des différents programmes sur son territoire. C'est le cas avec l’UQAR, sans qui ces différentes formations créditées ne pourraient être offertes. L’appui de différents partenaires locaux joue également un rôle clé dans le développement de l’offre de formation universitaire dans la région. Notons, entre autres, la collaboration du Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin (CSSBE) dans le démarrage et le maintien des cohortes au baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire.

«Notre partenariat avec le CUA a une grande valeur pour notre organisation. Leur mission, qui est de rendre accessible une formation de grande qualité aux étudiants de notre région, nous permet d’assurer la relève du personnel de notre organisation. Nous avons d’ailleurs pu constater, dans les dernières années, l’impact tangible des activités du CUA sur le nombre de candidats pour les postes ou les remplacements offerts dans nos classes. Nous constatons également que les enseignants formés au CUA ont développé des habiletés et compétences de haut niveau, cela nous informe de la qualité de l’enseignement et du soutien de proximité qui sont offerts au CUA », ajoute Isabelle Gilbert, directrice générale adjointe au CSSBE.

Formations aux entreprises

Grâce à la participation financière du gouvernement du Québec, le CUA propose également des activités de formation non créditées à tarif réduit selon les conditions d’admissibilité.

Celles-ci couvrent différents domaines, dont le leadership, la mobilisation d’équipe et la communication. Elles sont adaptées aux besoins exprimés par la clientèle et sont offertes sur de courtes séances, qui varient entre trois et sept heures. Ces activités de perfectionnement sont offertes à distance. Pour consulter la programmation complète, rendez-vous sur le site web du CUA.

Source: Mélanie Huot, conseillère à la formation et aux communications