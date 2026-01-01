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Polyvalente de Saint-Georges

Bal des finissants: le programme original rétabli

durée 17h00
19 juin 2026
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Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Le programme original de la collation des grades des finissants de la polyvalente de Saint-Georges, prévue demain, vient d'être rétabli par la direction de l'établissement, qui l'avait escamoté de deux éléments à la suite d'événements de vandalisme perpétrés mercredi.

Nous reproduisons ici l'intégrale de la lettre qui a été envoyé par le directeur de l'école, Michel Gagnon.

Objet: Cérémonie des finissants 

Chers parents, chers élèves, 

À la suite des communications récentes concernant des ajustements à la cérémonie des finissants, nous souhaitons vous informer que les commentaires reçus au cours des dernières heures ont été pris en considération avec attention et empathie. 

Afin de permettre aux élèves de profiter pleinement de ce moment marquant de leur parcours secondaire, les activités auront lieu comme prévu. Les élèves pourront arriver en voiture devant l'entrée pour leur accueil et ils seront présentés lors de la remise de leur diplôme pour célébrer avec les membres de leur famille. 

Cela dit, l'école tient à rappeler que la vie scolaire est aussi un lieu d'apprentissage des comportements attendus et des suivis seront faits auprès des élèves concernés afin de les amener à faire des gestes de réparation. 

Nous comptons sur la collaboration de tous afin que la cérémonie se déroule dans un climat respectueux et sécuritaire, à la hauteur de cet important moment, et soyez assurés que nous mettrons tout en œuvre pour en faire un événement à la fois mémorable et rassembleur. 

Nous vous remercions de votre compréhension et vous souhaitons que la journée de demain soit une journée marquante. 

Michel Gagnon
Directeur 
Polyvalente de Saint-Georges

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