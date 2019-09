Le Parti rhinocéros pourrait-il réellement arracher des votes à Maxime Bernier ?

Le Parti rhinocéros, reconnu pour son côté satirique et moqueur, a annoncé mardi matin à Québec qu’il présenterait un candidat dans la circonscription de Beauce aux prochaines élections fédérales qui s’appelle aussi... Maxime Bernier. Sa candidature pourrait-elle créer la confusion au moment du vote ? C’est ce que souhaite le chef du parti, Sébastien «CoRhino» Corriveau.

​À lire également :

« On me demande c’est quoi le nom de mon parti », admet Maxime Bernier

Le Parti Rhinocéros va présenter un deuxième Maxime Bernier en Beauce

En entrevue avec La Presse canadienne, M. Corriveau admet :

« S’il y a du monde qui sont assez mêlés pour se tromper de Maxime Bernier, coudonc… on ne refusera pas ça ! Et en plus de lui voler une couple de votes on peut aller chercher un peu de couverture médiatique avec ça. »

Plus tôt cet été, dans un événement aux allures partisanes, Maxime Bernier (le député de Beauce) avait avoué à EnBeauce.com que la notoriété de son parti battait de l’aile, bien que la sienne se portait bien.

« On me demande c’est quoi le nom de mon parti », avait-il répondu quand nous lui avons demandé qu'elle était la question qui revenait le plus souvent de la part des partisans sur place.

Il avait également mentionné que seulement une personne sur cinq connaissait l’existence du Parti populaire du Canada (PPC).

Une démarche dans les règles

Du côté d’Élections Canada, le porte-parole Matthew McKenna affirme que la démarche du Parti rhinocéros n’est pas interdite.

« Sur le bulletin de vote, le nom du candidat est apposé à côté de celui du parti. Les électeurs pourront ainsi les différencier », nous a-t-il expliqué au téléphone.

Interrogé sur cette même question, le Commissaire aux élections fédérales, responsable de faire respecter la loi électorale, n’a pas souhaité émettre de commentaires.

Une situation familière

Lors des élections provinciales de 2018, une situation similaire s’était produite. Un candidat indépendant du nom de Jean-François Simard avait fait campagne dans Montmorency contre un homonyme de la CAQ. Au micro d’Alexandre Tétrault du 98,9, il avait déclaré qu’on lui avait même suggéré de retirer sa candidature, ce que le candidat caquiste lui avait déconseillé de faire.

Chez les néo-démocrates en 2015, Erin Weir et Erin Weir, un homme et une femme, s’étaient présentés respectivement dans les circonscriptions de Medicine Hat - Cardston-Warne et Regina-Lewvan. Ils avaient admis qu’ils recevaient de temps à autre des courriels qui ne leur étaient pas destinés.

Les deux Maxime Bernier n’avaient toujours pas retourné nos demandes d'entrevue au moment de mettre sous presse.