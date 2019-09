Maxime Bernier dépose sa candidature au bureau du scrutin

Voir la galerie de photos

Le candidat et chef du Parti populaire du Canada, Maxime Bernier, a déposé cet après-midi à 15h son dossier officiel de candidature au bureau de la Directrice du scrutin à Saint-Georges.

Le chef du PPC avait récolté un total de 169 signatures ce qui lui donnait l'autorisation de déposer. Tous les candidats ont jusqu'au 30 septembre pour obtenir le minimum de soutien.

Après avoir signé les documents, M.Bernier n'a pu retenir son émotion :

« Pour nous aujourd’hui, c’est comme le lancement d’une nouvelle aventure et je le fais ici en Beauce, avec les Beaucerons. Oui, c’est très émouvant d’être ici aujourd’hui et signer, déposer ma mise en candidature en tant que candidat pour l’élection de Beauce sous le Parti populaire, ce parti que nous avons formé il y a un an, ce samedi. Tout se concrétise et j’attendais impatiemment le déclenchement de cette élection pour relancer le parti et l’on va voir les résultats le 21 octobre. »