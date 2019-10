Sept candidats officiellement dans la course pour la Beauce

Le 30 septembre dernier était la date limite pour l'officialisation des candidatures en vue des prochaines élections fédérales. C'est maintenant confirmé, ce seront sept candidats qui apparaîtront sur le bulletin de vote de la région de la Beauce le 21 octobre prochain.

Dans cette liste, ce sera officiellement pas un, mais deux Maxime Bernier dont le nom apparaîtra sur le bulletin, l'un étant le chef du Parti populaire du Canada et député sortant de la région, et l'autre, du Parti Rhinoceros, de quoi porter à confusion les électeurs. Sans grande surprise, les candidats Adam Veilleux du Parti libéral et Richard Lehoux du Parti conservateur font également parti de cette liste. Josiane Fortin du Parti Vert, Guillaume Rodrigue du Bloc Québécois et François Jacques-Côté, qui a tout récemment annoncé sa candidature pour le Nouveau Parti démocratique, ont également été en mesure de récolter les 100 signatures nécessaires pour être inscrits dans la course.

Il ne reste que 20 jours pour les aspirants députés afin de faire valoir les idées de leur parti respectif et convaincre les beaucerons qu'ils sont bien outillés pour les représenter.

Selon le site web d'Élections Canada,la présente liste pourrait être incomplète et celle définitive devrait être disponible dès mercredi, cependant, nous n'avons eu vent d'aucune autre candidature potentielle.

Restez à l'affût de toutes les actualités électorales sur le site EnBeauce.com.

