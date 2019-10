Débats des chefs : premier affrontement ce soir pour Maxime Bernier

Ce soir, le chef et le candidat du Parti populaire du Canada, Maxime Bernier, participera à son premier débat des chefs. Cette première joute oratoire se tiendra en anglais entre six chefs de parti soit : Justin Trudeau (Parti libéral du Canada), Andrew Scheer (Parti conservateur du Canada), Jagmeet Singh (Nouveau Parti démocratique), Yves-François Blanchet (Bloc québécois), Maxime Bernier (Parti populaire du Canada) et Elizabeth May (Parti vert du Canada).

Un laissez-passer de dernière minute

En août dernier, le commissaire David Jonhston avait refusé la participation de M. Bernier aux débats considérant qu’il ne remplissait pas le minimum de deux conditions sur trois. Ce refus avait enclenché sur les réseaux sociaux un mouvement de contestation et une pétition avait été lancée. C’est à la date limite du 16 septembre que le chef du PPC avait finalement reçu la confirmation de sa participation.

Un jeune parti

Cela ne fait qu’un an que le député sortant du comté de Beauce a créé le Parti populaire du Canada. Maxime Bernier croyait fermement parvenir à présenter des candidats dans les 338 circonscriptions. En date du 4 octobre, le PPC en comptait 323.

Débat en Beauce

M.Bernier a participé à un seul débat dans la région, celui de la Chambre de commerce de Saint-Georges le 23 septembre dernier. Il avait mentionné que s’il participait aux débats des chefs, il débattrait avec tous les autres candidats de sa circonscription qu’une seule fois dans un format panel. Le chef du Parti populaire avait également échangé avec M. Richard Lehoux du Parti conservateur et M. Adam Veilleux du Parti libéral en début septembre à la radio et à la télévision à Sainte-Marie.

Un débat important

La participation de Maxime Bernier aux débats des chefs pourrait avoir des répercussions autant en Beauce que partout au Canada. Son parti étant peu connu à l’extérieur de la région, cela lui permettra de promouvoir sa plateforme. Depuis le 4 octobre, il est en préparation de ce moment avec des conseillers.

Le débat en anglais se déroule ce soir et celui en français sera le 10 octobre. Notons qu’il n’avait pas été invité tout comme la chef du Parti vert du Canada, Elizabeth May, à participer au débat du 2 octobre dernier.