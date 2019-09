Maxime Bernier obtient son invitation aux débats des chefs

Le chef du Parti populaire du Canada et candidat de la Beauce, Maxime Bernier, a obtenu son invitation pour participer aux débats des chefs. La Commission des débats des chefs avait jusqu'à aujourd'hui pour remettre la liste finale des participants.

Un premier refus du commissaire David Jonhston

Les chefs, Justin Trudeau du Parti libéral du Canada, Andrew Scheer du Parti conservateur du Canada, Jagmeet Singh du NPD, Elisabeth May du Parti vert du Canada et Yves-François Blanchet du Bloc québécois avaient eu confirmation le 1er août qu'ils pouvaient se qualifier aux débats.

Par contre, le 12 août le commissaire David Jonhston avait envoyé une lettre à M.Bernier selon laquelle, la formation politique ne répondait qu'à un seul critère sur trois. Celui de présenter des candidats dans 90% des circonscriptions à travers le pays.

Une pétition avait circulé sur les réseaux sociaux et le chef du PPC n'a pas cessé d'écrire sur les réseaux sociaux et de dire dans les médias qu'il avait sa place et que cela était anti-démocratique de lui refuser une place le 7 et 10 octobre prochain.

Participation

Finalement, le Parti populaire du Canada a pu démontrer qu'il respectait deux des trois critères, dont celui des chances probables de faire élire plus d'un candidat. Maxime Bernier n'a toutefois pas été invité au débat qui se tiendra sur les ondes de TVA le 2 octobre tout comme la chef du Parti vert du Canada, Elizabeth May.

Pour ne rien manquer de la campagne électorale en Beauce restez connecté à EnBeauce.com et sur nos différentes plateformes.