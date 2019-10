Entrevue vidéo Maxime Bernier : chef et candidat du Parti populaire du Canada

Voir la galerie de photos

EnBeauce.com a reçu à ses bureaux six des candidats de la Beauce pour les élections fédérales 2019 afin d’en apprendre un peu plus sur eux, le parti qu’ils représentent et sur leur vision.

Le 9 octobre, le chef et candidat du Parti populaire, Maxime Bernier, est venu discuter de ses idées avant de prendre la route en direction de Gatineau. Il participera au dernier débat des chefs en français qui se déroule le 10 octobre.