Campagne de salissage : Bernier demande des explications à Lehoux

Le Parti populaire du Canada (PPC) aurait été victime d’une campagne visant à nuire à son image en le faisant passer pour xénophobe sur les réseaux sociaux. Une source anonyme aurait confié à CBC/Radio-Canada que la firme Daisy Group aurait été engagée par le Parti conservateur pour faire le travail.

Par voie de communiqué de presse, Maxime Bernier demande à son opposant conservateur dans la circonscription de Beauce, Richard Lehoux, de s’expliquer.

« Est-ce de cette façon qu’il veut représenter la Beauce? Les Beaucerons ont été indirectement éclaboussés par ces attaques inventées contre leur député. Il reste deux jours avant le vote, et M. Lehoux doit nous dire clairement où il se situe », écrit-il.

Nous attendons toujours un retour d'appel du candidat Richard Lehoux.

Quant à lui, Maxime Bernier tiendra un point de presse sur le sujet à 14 h au Centre Caztel à Saint-Marie.

Des soupçons confirmés

Maxime Bernier a d’abord réagi sur les médias sociaux et ensuite par voie de communiqué.

« J’ai quitté le PCC après avoir réalisé qu’il était devenu moralement et intellectuellement corrompu. Qui peut maintenant en douter? », a déclaré M. Bernier.

« Nous soupçonnions depuis longtemps que plusieurs des supposés scandales qui nous ont touchés au cours des derniers mois avaient été arrangés par des opposants. La nouvelle du Globe and Mail prouve que les accusations constantes de racisme, les démissions suspectes de membres d’exécutifs et de candidats, les fausses lettres et courriels, et bien d’autres histoires, ont probablement été arrangés par Warren Kinsella pour ses clients conservateurs. »

