Adam Veilleux considère déplorables les gestes du Parti conservateur

Le candidat du Parti libéral du Canada pour la Beauce, Adam Veilleux, a répondu à EnBeauce.com qu’il avait vu ce matin la nouvelle sortie par le Globe and Mail qui dévoile que le Parti conservateur aurait engagé une firme pour faire une campagne afin de détruire l’image du Parti populaire du Canada. Il trouvait cela « déplorable ». Il indique que lui et les libéraux avaient choisi de faire une campagne positive tout comme en 2015.

Certaines personnes semblent croire que cette sortie médiatique serait un coup du Parti libéral à deux jours des élections pour s’assurer que les conservateurs ne soient pas élus. Pour M. Veilleux, il est sûr que ce n’est absolument pas le cas.

« D’ailleurs, nous, on fait toujours des campagnes positives. On l’a fait en 2015 et jamais des choses comme ça ne sont arrivées et c’est notre cas encore cette année. Moi, je sais que dans nos réunions et nos choses on a toujours dit qu’on ne ferait jamais de campagne de salissage, ou quoi que ce soit. Moi je regarde en avant, je regarde vers le futur et jamais je n’ai dit quoi que ce soit par rapport à aucun autre candidat de négatif et de l’attaque à la personne ou au parti directement. C’est une bataille d’idées, donc je me fie aux Beaucerons pour faire leur jugement par rapport à ça », explique-t-il.