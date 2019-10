Revoyez le discours de victoire de Richard Lehoux

Voir la galerie de photos

Sous les tonnerres d'applaudissements de ses partisans, Richard Lehoux s'est exprimé dans une première allocution en tant que député de Beauce. Il a tenu à féliciter d'emblée ses adversaires.



« Maintenant nous pouvons nous occuper des VRAIES affaires beauceronnes. Vous avez voté «oui» à une gestion plus efficace de vos taxes et de vos impôts, «oui» à plus d'argent dans vos poches, «oui» au soutien à nos entreprises pour combler la main-d'œuvre. »