Mairie de Sainte-Marie: Marco Côté se lance dans la course

La course est déjà lancée pour savoir qui succèdera au maire de Sainte-Marie-de-Beauce, Gaétan Vachon, qui a annoncé mercredi dernier, qu'il ne sollicitera pas de 4e mandat.

En effet, vendredi, le conseiller Marco Côté a rendu public «avec enthousiasme» qu'il se lance dans la course.

«Ma décision est claire: insuffler un vent de renouveau à notre ville et raviver la fierté d'y participer activement», a-t-il déclaré par voie de communiqué de presse. Il indique avoir réfléchi à la question, «après des mois d'échanges sincères avec des Mariveraines et Mariverains aspirant à un changement tangible.»

Marco Côté complète un premier mandat comme conseiller municipal du district No 4. Il travaille présentement comme attaché politique de la député des Chutes-de-la-Chaudière et ministre des Relations internationales du Québec, Martine Biron. Il précise avoir un parcours entrepreneurial d’une vingtaine d’années qui lui a permis d'acquérir des compétences essentielles en gestion, en écoute active et en leadership collaboratif.

«Je suis convaincu que l'avenir de notre ville repose sur une gouvernance transparente, une écoute active, une participation citoyenne renforcée et des projets porteurs de sens», a-t-il conclu. Il doit présenter son équipe «dynamique et multidisciplinaire», lors d'une conférence de presse dans les prochaines semaines.

Signalons que mercredi, le maire Vachon a donné son appui à la conseillère municipale et mairesse suppléante, Luce Lacroix, pour prendre sa relève. La dame n'a pas encore fait connaître ses intentions.