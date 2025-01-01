Marco Côté présente son équipe en «Écoute citoyenne»

C'est en conférence de presse aujourd'hui, que le candidat à la mairie de Sainte-Marie-de-Beauce, Marco Côté, a présenté les membres de son regroupement politique Écoute citoyenne, en vue du scrutin municipal du 2 novembre prochain.

« Au cours des derniers mois, j'ai trouvé des gens de cœur qui souhaitaient, comme moi, offrir à Sainte-Marie un véritable vent de changement après une période de 12 années avec la même équipe (du maire sortant Gaétan Vachon). Nous ne souhaitons pas remettre en considération le travail qui a été fait. Nous souhaitons offrir [...] une nouvelle vision et ainsi redonner aux citoyens [...] le goût d'être des joueurs impliqués à part entière, plutôt que de demeurer des spectateurs», a-t-il déclaré d'entrée de jeu, lui qui complète son premier mandat comme conseiller municipal du district No 4.

Marco Côté, qui travaille présentement comme attaché politique de la député-ministre des Chutes-de-la-Chaudière, Martine Biron, a recruté six nouveaux venus en politique municipale, issues de divers milieux de la communauté.

Il s'agit de Philippe Simard, qui est attaché politique du député de Beauce-Nord, Luc Provençal; Nicolas Desrochers, un gestionnaire en santé et sécurité dans le milieu industriel; Sébastien Drouin, présenté comme «l'homme des finances» de l'équipe; Claude Hervé Kouassi, dirigeant du Centre d'aide aux personnes immigrantes; Dany Drouin, directrice générale de l'Association de la fibromyalgie; et enfin, Vincent Quirion, un entrepreneur très impliqué bénévolement dans le sport et la vie communautaire mariveraine.

Les priorités de l'équipe se divisent en trois segments.

En participation citoyenne, outre la mise en place de tables de concertation, on propose de tenir une rencontre annuelle dans chaque district, avec le maire et son conseiller, pour entendre les préoccupations locales. «Certains vont dire qu'une fois par année, c'est pas beaucoup, mais c'est mieux qu'avant, car il n'y en a jamais eu au cours des 12 dernières années», a fait remarquer M. Côté

De même, dans un but «de transparence et d'accessibilité», l'équipe propose de diffuser en ligne les séances du conseil municipal.

Au chapitre des finances et du développement économique, Écoute citoyenne s'engage notamment à plafonner le compte de taxes au taux d'inflation en vigueur, et à consulter systématiquement la population, avant de lancer tout projet majeur de plus de 10 M$. Sur ce dernier point, il s'agirait en fait de bien informer les contribuables du pourquoi et de la démarche de réalisation de ces projets, plutôt que de tenir des référendums. La mesure ne toucherait toutefois pas les travaux de réfection d'eau, d'égout et de pavage qui s'avèrent nécessaires et inévitables à effectuer.

Enfin, pour ce qui est de la qualité de vie et environnement, l'équipe Côté veut revitaliser le centre-ville, réduire, voire éliminer les sifflets de train (qui reprendra bientôt du service), aménager les berges de la Chaudière, implanter plusieurs parcs à chien et étudier la possibilité d'un stade de soccer couvert, avec l'appui du secteur privé.

Une course à deux

La course au poste de premier magistrat se fera au moins à deux, puisque la mairesse suppléante actuelle, Luce Lacroix, est candidate.

Signalons que, lors de l'annonce de sa retraite municipale, le maire Gaétan Vachon avait donné sa bénédiction à la dame, pour prendre sa relève.

Questionné par EnBeauce.com à savoir si cet endossement ne conférait pas un avantage à sa rivale, Marco Côté a répondu: «Je savais d'avance qu'il allait faire ça. Je n'ai pas été surpris. Je vous dirais que c'est plus des divergences de vision et d'opinion, que Monsieur Vachon n'adhérait pas à ma vision, puis c'est correct. Il veut une continuité de son mandat (par Luce Lacroix). Les gens qui désirent du changement, après 12 ans d'une façon de faire, eh bien ce changement, ça passe par nous. Ça ne passera pas par Madame Lacroix (qui est) la continuité du maire Vachon.»