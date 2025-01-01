Élections municipales: le portrait de la MRC des Etchemins

En vue des élections municipales du 2 novembre prochain, c'est à 16 h 30 le 2 octobre que les personnes sollicitant les postes de maires et de conseillers de toutes les villes, municipalités et villages du Québec devaient déposer leur candidatures officielle auprès d'Élections Québec.

Ce délai étant passé, les personnes dont la candidature a été la seule soumise à la fonction convoitée ou déjà occupée ont donc été élues ou encore réélues par acclamation.

Par ailleurs, d'autres postes seront soumis au scrutin du 2 novembre. Le tableau ci-bas fait le relevé complet du portrait électoral pour la MRC des Etchemins, selon les informations les plus récentes du site Internet d'Élections Québec.

Ainsi dans Les Etchemins, les mairesses et les maires sortants qui ont été réélus par acclamation sont Michel Bernard (Saint-Cyprien), Dominique Charrière (Saint-Luc-de-Bellechasse), Alain Maheux (Saint-Prosper), et Luce Bisson (Sainte-Sabine).

La petite localité de Sainte-Aurélie compte une nouvelle mairesse avec Annie Labbé, qui a été élue par acclamation, après le retrait surprise du vétéran municipal, René Allen, qui a décidé de laisser sa place. C'est même lui qui a signé son bulletin de candidature. «Je l'ai assuré de mon soutien pour le transfert des dossiers locaux et ceux en cours à la MRC», a-t-il écrit dans son dernier message Facebook à ses concitoyens.

Autrefois conseiller, Pierre Lantagne est maintenant maire de Sainte-Rose-de-Watford.

Les luttes

À Lac-Etchemin, trois candidats se font la lutte pour succéder au maire Camil Turmel avec Harold Gagnon, Joan Gagnon, conseillère sortante au siège 6 et Johanne Plourde Têtu. D'ailleurs, tout le conseil sortant est challengé par de multiples candidatures dont celles de l'Équipe Renouveau.

À Saint-Camille-de-Lellis, la mairesse sortante, Rachel Goupil, doit faire face au candidat Stéphane Joseph Paul Tremblay.

À Saint-Louis-de-Gonzague la lutte se fait à trois pour le poste de premier magistrat: Richard Asselin, Suzanne Campeau Guenette et Bryan Connors.

Aussi, Véronique Gilbert et Jean Tanguay sont en lice pour la mairie de Saint-Magloire.

Le maire sortant Camil Cloutier devra affronter Sandra Deschênes et Jean Paradis, pour conserver son poste à Saint-Zacharie. Même scénario à Sainte-Justine, alors que Christian Chabot tentera de rester en place devant Mario Côté.

Notons qu'aucune candidature n'a été déposée pour le poste de maire de Saint-Benjamin. La municipalité aura un maximum de quatre mois pour organiser un scrutin électoral afin de combler le siège de premier magistrat.

LAC-ETCHEMIN

Maire:

Harold Gagnon/Joan Gagnon (sortante siège 5)/Johanne Plourde Têtu / Scrutin 2 novembre

Conseiller Siège 1:

Guyda Deblois (sortant)/Gérald Gourde / Scrutin 2 novembre

Conseiller Siège 2:

Normand Poulin (sortant)/Olivier Pouliot-Audet/Donald Van Draanen/ Scrutin 2 novembre

Conseiller Siège 3:

Nathalie Côté/Thérèse Fortier/Fabien Lacorre (sortant)/ Scrutin 2 novembre

Conseiller Siège 4:

Jean-François Lacroix/Réjean Pageau/Yves Vallières/ Scrutin 2 novembre

Conseiller Siège 5:

Daniel Gagnon/Gilles Neault | Scrutin 2 novembre

Conseiller Siège 6:

Yannick Dion (sortant)/Josette Fortin | Scrutin 2 novembre

SAINT-BENJAMIN

Maire: Aucune candidature

Conseiller Poste 1: Audrey Bergeron — Élue

Conseiller Poste 2: Roger Turcotte — Élu

Conseiller Poste 3: Maude Jacques — Élue

Conseiller Poste 4: David Poulin — Élu

Conseiller Poste 5: Joey Veilleux — Réélu

Conseiller Poste 6: Laurier Poulin — Réélu

SAINT-CAMILLE-DE-LELLIS

Maire:

Rachel Goupil (sortante)/Stéphane Joseph Paul Tremblay| Scrutin 2 novembre

Conseiller Poste 1: Jacques Audet — Réélu

Conseiller Poste 2: Dominique Bégin — Élu

Conseiller Poste 3:

Pierre De Beaumont (sortant)/Ghislaine Pouliot/ Scrutin 2 novembre

Conseiller Poste 4: Tom Leclerc — Réélu

Conseiller Poste 5:

Annie Guillemette/Frédéric Lamontagne/ Scrutin 2 novembre

Conseillère Poste 6: Jennylee Boutin — Réélue

SAINT-CYPRIEN

Maire: Michel Bernard — Réélu

Conseiller Poste 1: Gilles Audet — Réélu

Conseillère Poste 2: Caroll-Anne Lamontagne — Élue

Conseiller Poste 3: Édouard Fournier — Élu

Conseiller Poste 4:

Bernard Blanchet/Nicolas De Bray/ Scrutin 2 novembre

Conseillère Poste 5:

Joane Rochon (sortante)/Catherine Tremblay/ Scrutin 2 novembre

Conseiller Poste 6: Ann Baillargeon — Élue

SAINT-LOUIS-DE-GONZAGUE

Maire:

Richard Asselin/Suzanne Campeau Guenette/Bryan Connors | Scrutin 2 novembre

Conseiller Poste 1: Christian Guénette — Élu

Conseillère Poste 2:

Ariel Bilodeau (sortante)/Isabelle Gilbert/ Scrutin 2 novembre

Conseillère Poste 3: Colette Brulotte — Réélue

Conseiller Poste 4: Sylvain Gilbert— Réélu

Conseiller Poste 5:

Laurianne Bouchard/Jean-Michel Guay/France Turcotte/ Scrutin 2 novembre

Conseillère Poste 6:

Cynthia Cameron/Sylvie Lepage (sortante)/ Scrutin 2 novembre

SAINT-LUC-DE-BELLECHASSE

Maire: Dominique Charrière — Réélue

Conseiller Poste 1:

Francis Roy/Nadia Tanguay/ Scrutin 2 novembre

Conseiller Poste 2: Sylvain Chabot — Réélu

Conseiller Poste 3:

Yasmine Allard/Marie-Ève Jolin/ Scrutin 2 novembre

Conseiller Poste 4: Martial Lugez — Réélu

Conseiller Poste 5:

Jean-Francois Beauchemin/Robert Legault (sortant)/ Scrutin 2 novembre

Conseillère Poste 6: Alexandra Fontaine — Réélue

SAINT-MAGLOIRE

Maire:

Véronique Gilbert/Jean Tanguay/ Scrutin 2 novembre

Conseillère Poste 1: Anne-Marie Beaudry — Réélue

Conseiller Poste 2: Yvon Lapointe — Élu

Conseiller Poste 3:

Alex Leroux/Bertrand Marceau/ Scrutin 2 novembre

Conseillère Poste 4: Martine Rouillard— Réélue

Conseiller Poste 5: Guillaume Lapointe — Élu

Conseiller Poste 6: Michel Durand — Élu

SAINT-PROSPER

Maire: Alain Maheux — Réélu

Conseillère Poste 1: Marie-Andrée Gagné — Réélue

Conseiller Poste 2: Étienne Guay — Réélu

Conseiller Poste 3: Marc-Antoine Poulin — Réélu

Conseiller Poste 4:

Richard Bernier/Daniel Poulin (Floun)/ Scrutin 2 novembre

Conseiller Poste 5: Jérôme Giguère — Réélu

Conseiller Poste 6: Michael Jacques — Élu

SAINT-ZACHARIE

Maire:

Camil Cloutier (sortant)/Sandra Deschênes/Jean Paradis/ Scrutin 2 novembre

Conseiller Poste 1:

Jocelyn Faucher (sortant)/Rémi Fortin/ Scrutin 2 novembre

Conseiller Poste 2:

Céline Gilbert/ Richard Lachance/ Scrutin 2 novembre

Conseiller Poste 3:

Mario Larivière/Denyse Poulin/ Scrutin 2 novembre

Conseiller Poste 4: Donald Lachance — Réélu

Conseiller Poste 5:

Marie-Ève Goulet/Pierre Grondines (sortant)/ Scrutin 2 novembre

Conseiller Poste 6: Olivier Guay-Lebel — Élu

SAINTE-AURÉLIE

Mairesse: Annie Labbé — Élue

Conseillère Poste 1: Ghyslain Gilbert — Élu

Conseillère Poste 2: Marlène Maranda — Réélue

Conseiller Poste 3: Donald Couture — Réélu

Conseiller Poste 4: Claude Parent — Élu

Conseiller Poste 5: Maurice Morin — Réélu

Conseillère Poste 6: Karine Giguère — Élue

SAINTE-JUSTINE

Maire:

Christian Chabot (sortant)/Mario Côté/ Scrutin 2 novembre

Conseiller Poste 1: Marika Noel— Élue

Conseiller Poste 2: Gino Fortier — Élu

Conseiller Poste 3: Jean-Guy Labbé — Réélu

Conseiller Poste 4: Réjean Labonté — Réélu

Conseiller Poste 5:

Doris Gilbert (sortante)/Marcel Tanguay/ Scrutin 2 novembre

Conseillère Poste 6: Linda Gosselin — Réélue

SAINTE-ROSE-DE-WATFORD

Maire: Pierre Lantage — Élu

Conseiller Poste 1: Marco Vachon — Élu

Conseiller Poste 2: André Loubier — Réélu

Conseiller Poste 3: Hélène Rancourt — Réélue

Conseiller Poste 4: Pascal Nicol — Élu

Conseillère Poste 5: Sylvia Fortin — Réélue

Conseiller Poste 6: Alexandre Provencal— Élu

SAINTE-SABINE

Mairesse: Luce Bisson — Réélue

Conseiller Poste 1: Lionel Goupil — Élu

Conseiller Poste 2: Jacques Lepage— Réélu

Conseillère Poste 3: Gilles Goulet— Réélu

Conseiller Poste 4: Étienne Prévost— Réélu

Conseillère Poste 5: Steven Taylor— Élu

Conseiller Poste 6: Nathalie Côté— Réélue

Notons aussi sur le territoire de la MRC des Appalaches et du Granit l'élection ou la réélection des maires Pierre Lemay (Lambton) et Gérald Grenier (Sainte-Clotilde-de-Beauce). Jean-Benoit Létourneau tentera de rester à la tête de la Municipalité d'East Broughton devant ses adversaires, Caroline Poulin et Stéphane Vachon.