Élections municipales: le portrait de la MRC Beauce-Centre

En vue des élections municipales du 2 novembre prochain, c'est à 16 h 30 le 2 octobre que les personnes sollicitant les postes de maires et de conseillers de toutes les villes, municipalités et villages du Québec devaient déposer leur candidatures officielle auprès d'Élections Québec.

Ce délai étant passé, les personnes dont la candidature a été la seule soumise à la fonction convoitée ou déjà occupée ont donc été élues ou encore réélues par acclamation.

Par ailleurs, d'autres postes seront soumis au scrutin du 2 novembre. Le tableau ci-bas fait le relevé complet du portrait électoral pour la MRC de Beauce-Centre, selon les informations les plus récentes du site Internet d'Élections Québec.

Ainsi pour Beauce-Centre, les maires sortants qui ont été réélus par acclamation sont Patrice Mathieu (Saint-Odilon-de-Cranbourne), René Leduc (Saint-Séverin), Jonathan V. Bolduc (Saint-Victor), et Mario Groleau (Tring-Jonction)

À Saint-Joseph-de-Beauce, le «duel des Vachon» qui était annoncé, n'aura finalement pas lieu avec le retrait, une journée avant la tombée des candidatures, du maire Serge Vachon. Au cours d'un entretien téléphonique avec EnBeauce.com, ce dernier a expliqué que deux raisons avaient motivé sa décision de ne compléter qu'un seul mandat. D'abord, parce qu'il a reçu une offre de travail qu'il ne pouvait pas refuser. En second lieu, parce qu'il s'est senti «en manque de pouvoirs» dans son siège de maire qui, essentiellement, ne vote pas sur les décisions rendues par le conseil. «J'ai adoré quand même faire ça et il n'est pas dit que je ne reviendrais pas sur la scène municipale», a-t-il confié. Ainsi, l'administration joseloise est maintenant sous la gouverne du notaire et homme d'affaires Gaston Vachon, qui l'emporte par acclamation.

La Municipalité de Saint-Jules compte aussi un nouveau maire en la personne d'Yvon Grondin, élu par acclamation. Son prédécesseur, Sylvain Cloutier, a siégé pour un seul mandat de quatre ans. Le reste du conseil a été entièrement réélu.

Les luttes

À Beauceville, le conseiller sortant du district 5, Patrick Mathieu, fait campagne depuis février pour obtenir le poste de maire. Et ce n'est que cette semaine que François Veilleux a annoncé en bout de piste qu'il ne revenait pas pour un 3e mandat. Puis, est apparu dans les derniers jours, sur la liste officielle des candidatures d'Élections Québec, le nom de Martin Charron. Ce dernier ne s'est toujours pas manifesté publiquement. Outre le poste de maire, Samuel Boutin et Sandra Fortin, deux néophytes, tenteront d'obtenir le siège du district 3.

À Saint-Alfred, Marie-Josée Therrien, qui n'est en place comme mairesse que depuis un an, fait face à de l'opposition, alors que le conseiller du poste 6, qui s'était présenté en équipe avec elle, Jean-Pierre Veilleux, veut maintenant la job!

Sur la rive gauche de la Chaudière, deux conseillers sortants se font la lutte pour succéder au maire Jeannot Roy, à Saint-Joseph-des-Érables. Il s'agit de Marc Lessard et de Christian Roy.

À Saint-Frédéric, la mairesse Micheline Grenier a décidé de ne compléter qu'un seul mandat. Le conseiller sortant du siège 1, Jacques Berthiaume, souhaite la remplacer, mais il devra faire face à Anne-Marie Lafrance, qui a les mêmes visées.

BEAUCEVILLE

Maire:

Martin Charron/Patrick Mathieu (sortant District 5)/ Scrutin 2 novembre

Conseiller District 1: David Veilleux — Réélu

Conseiller District 2: Jérôme Pomerleau — Réélu

Conseiller District 3:

Samuel Boutin/Sandra Fortin / Scrutin 2 novembre

Conseillère District 4: Nicole Jacques — Réélue

Conseiller District 5: Kevin Pomerleau — Réélu

Conseiller District 6: Vincent Roy — Réélu

SAINT-ALFRED

Maire:

Marie-Josée Therrien (sortante)/Jean-Pierre Veilleux (sortant poste 6)/ Scrutin 2 novembre

Conseiller Poste 1:

Marie-Ève Leblanc/Jacques Roy (sortant)/Sébastien Sévigny/ Scrutin 2 novembre

Conseiller Poste 2:

Luc Poulin/Tommy Roy/ Scrutin 2 novembre

Conseiller Poste 3: Luc Gilbert — Élu

Conseillère Poste 4:

Nancy Bolduc/Joanne Dussault/ Scrutin 2 novembre

Conseiller Poste 5:

Éric Poulin /Chantal Rodrigue (sortante)/ Scrutin 2 novembre

Conseiller Poste 6:

Chantale Couture (sortante poste 3) /Gilles Millaire/ Scrutin 2 novembre

SAINT-FRÉDÉRIC

Maire:

Jacques Berthiaume (sortant Poste 1)/Anne-Marie Lachance/ Scrutin 2 novembre

Conseiller Poste 1: Keven Lessard — Élu

Conseiller Poste 2: Harold Gilbert — Réélu

Conseiller Poste 3: Francis Paré — Réélu

Conseiller Poste 4: Dany Gagné — Élu

Conseillère Poste 5: Johanne Giguère — Réélue

Conseiller Poste 6: Sylvie Couture — Réélue

SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE

Maire: Gaston Vachon — Élu

Conseiller District 1: Dany Vaillancourt — Élu

Conseiller District 2:

Samuel Doyon (sortant)/Sylvain Gilbert/Élise Maheu/ Scrutin 2 novembre

Conseiller District 3:

Michel Doyon (sortant)/HélèneSt-Hilaire | Scrutin 2 novembre

Conseiller District 4:

Éric Blanchette-Ouellet (sortant) / Pierrot Lagueux / Scrutin 2 novembre

Conseiller District 5: Normand Boutin — Réélu

Conseiller District 6: Pierre-Olivier Boivin — Réélu

SAINT-JOSEPH-DES-ÉRABLES

Maire:

Marc Lessard (sortant Poste 4)/Christian Roy (sortant Poste 3)/ Scrutin 2 novembre

Conseillère Poste 1: Mélanie Roy — Réélue

Conseiller Poste 2: Sylvain Lambert — Réélu

Conseiller Poste 3: Sophie Lessard — Élue

Conseiller Poste 4: Éric Lessard — Élu

Conseiller Poste 5: Marie-Pier Giguère — Élue

Conseiller Poste 6: Jean-François Giguère — Réélu

SAINT-JULES

Maire: Yvon Grondin — Élu

Conseiller Poste 1: François Grondin —Réélu

Conseiller Poste 2: Marcel Paré — Réélu

Conseiller Poste 3: Patrice Gagné — Réélu

Conseillère Poste 4: Linda Vachon — Réélue

Conseillère Poste 5: Katy Vachon — Réélue

Conseiller Poste 6: Gino Vachon — Réélu

SAINT-ODILON-DE-CRANBOURNE

Maire: Patrice Mathieu — Réélu

Conseiller Poste 1: Sylvain Carbonneau — Réélu

Conseiller Poste 2: Vincent Poulin — Réélu

Conseillère Poste 3: Audrey Pomerleau — Réélue

Conseiller Poste 4:

Éric Morency (sortant poste 6)/Peggy Poulin Nolet | Scrutin 2 novembre

Conseiller Poste 5:

Cynthia Bolduc/Michel Pigeon (sortant) | Scrutin 2 novembre

Conseillère Poste 6:

Maryse Baillargeon (sortante poste 4)/Jessica Grenon | Scrutin 2 novembre

SAINT-SÉVERIN

Maire: René Leduc — Réélu

Conseiller Poste 1: Christian Leclair — Élu

Conseiller Poste 2: Francis Couture — Réélu

Conseillère Poste 3: Maud Provençal — Élue

Conseiller Poste 4:

Édith Faucher/Patricia Labbé (sortante poste 1) | Scrutin 2 novembre

Conseiller Poste 5: Jean-François Lessard — Réélu

Conseiller Poste 6: François Proulx — Réélu

SAINT-VICTOR

Maire: Jonathan V. Bolduc — Réélu

Conseiller Poste 1: Xavier Bouhy — Réélu

Conseillère Poste 2: Dany Plante — Réélue

Conseiller Poste 3: Richard Doyon — Réélu

Conseillère Poste 4: Dominique Cliche — Élue

Conseiller Poste 5: Éric Bélanger — Réélu

Conseiller Poste 6: Jérôme Bélanger — Élu