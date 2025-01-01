Saint-Georges: Manon Bougie a remporté 81,92% des votes

La nouvelle mairesse de Saint-Georges, Manon Bougie, a remporté les élections municipales avec 81,92% des votes.

En effet, elle a été élue avec 7 697 votes comparativement à son adversaire Sylvio Veilleux qui avait recueilli 1 682 voix. Au total, 182 bulletins ont été rejetés. Le taux de participation pour l'élection à la mairie a été de 36,58 %.

Manon Bougie remercie chaleureusement les citoyens pour leur confiance et s’engage à diriger la plus grande ville de la Beauce dans un esprit d’écoute, de rigueur et de collaboration. « Tout au long de cette campagne, j’ai eu le privilège de rencontrer des gens passionnés, engagés et fiers de leur ville. Vos idées et vos partages ont été une grande source d’inspiration pour moi. Je veux aussi dire un grand merci à ma famille, aux bénévoles et à tous les gens qui m’ont appuyé et qui ont travaillé avec moi tout au long de cette campagne », a-t-elle souligné.

Dans le district nº 6, Jean-Pierre Fortier a obtenu 962 votes comparativement à 266 voix pour son adversaire Samuel Giguère. Au total, 31 bulletins ont été rejetés. Le taux de participation dans ce district a été de 45,73 %.

Ainsi, le conseil municipal 2025-2029 sera composé des neuf personnes suivantes :

• Mairesse: Manon Bougie

• District nº 1: Brigitte Busque

• District nº 2: Tom Redmond

• District nº 3: Jérôme Gendreau

• District nº 4: Esther Fortin

• District nº 5: Denis Veilleux

• District nº 6: Jean-Pierre Fortier

• District nº 7: Olivier Duval

• District nº 8: Philippe Breton

« J’ai hâte de travailler avec la nouvelle équipe en place. J’en profite aussi pour souligner la victoire du conseiller Jean-Pierre Fortier et pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux élus qui se joindront à nous », a-t-elle ajouté. « J’ai le désir de collaborer avec les acteurs en place et j’invite aussi tout le monde à se rallier pour faire de notre ville un endroit toujours plus beau, prospère et où il fait bon vivre », ajoute celle qui aura représenté le cinquième district pendant 16 ans.

Le nouveau conseil municipal de la Ville de Saint-Georges procédera à sa première réunion publique lundi 10 novembre.