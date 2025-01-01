Manon Bougie devient la première mairesse de Saint-Georges

Après 16 années passées comme conseillère municipale, Manon Bougie devient la première mairesse de la Ville de Saint-Georges.

Bien qu’elle se sentait confiante sur le terrain, elle attendait avec impatience les résultats de ce soir. Elle succède ainsi à Claude Morin, qui a tiré sa révérence après 12 ans à la tête de Saint-Georges.

« C’est vraiment une belle expérience, je suis très contente », a-t-elle confié lors de sa soirée électorale au Café du Mille-Lieux. « J’étais confiante, ça allait bien sur le terrain! »

Pour la nouvelle mairesse, l’important c’est que les bonnes personnes soient à la bonne place. Si elle peut tout de même servir de modèle pour encourager les femmes à se lancer en politique municipale, c’est une bonne chose. « Je suis contente de donner un modèle peut-être pour d’autres, mais en même temps ce que j’ai dis c’est qu’il faut la bonne personne à la bonne place. »

Manon Bougie veut, avant tout, réunir son nouveau conseil municipal pour échanger des idées. « L’équipe c’est super important! » Elle sera assermentée vendredi.

Du côté du conseil municipal, Jean-Pierre Fortier et Samuel Giguère se font face au poste de conseiller du district 6. Au moment d'écrire ces lignes, les résultats n'étaient pas encore entrées.

Notons que le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, a déjà félicité la nouvelle élue dans une publication sur les réseaux sociaux. « Félicitations à Manon Bougie, première femme élue mairesse de Saint-Georges! Il s’agit réellement d’un moment historique et d’une nouvelle ère pour la ville, avec plusieurs nouveaux membres du conseil municipal. J’ai très hâte de collaborer avec vous tous. »

De son côté, le seconde candidat Sylvio Veilleux se dit très fier de sa campagne, mais triste. « J’ai offert le changement, mais les gens auront ce qu’ils ont. » Il ne compte pas poursuivre en politique municipale dans les années à venir.

Conseil municipal de la Ville de Saint-Georges

Mairesse: Manon Bougie

Conseillère District 1: Brigitte Busque — Élue

Conseiller District 2: Tom Redmond — Réélu

Conseiller District 3: Jérôme Gendreau — Élu

Conseillère District 4: Esther Fortin — Réélue

Conseiller District 5: Denis Veilleux — Élu

Conseiller District 6: Jean-Pierre Fortier (sortant) / Samuel Giguère | Scrutin 2 nov.

Conseiller District 7: Olivier Duval — Réélu

Conseiller District 8: Philippe Breton — Élu