CAQ Beauce-Nord: le candidat sera connu lundi prochain

Qui succèdera à Luc Provençal comme porte-couleurs de la CAQ?

La Coalition Avenir Québec présentera lundi prochain la personne qui portera les couleurs de la formation politique dans Beauce-Nord, en vue du scrutin du 5 octobre.

Le tout se passera en conférence de presse à Beauceville.

Rappelons que l'actuel député de la CAQ, Luc Provençal, avait annoncé en mai dernier qu'il tirait sa révérence, après deux mandats dans la circonscription.

Pour Beauce-Nord, il s'agira d'une troisième candidature officielle, après celles de Patricia Drouin (Parti conservateur du Québec), et Nancy Labbé (Parti libéral du Québec).

À l'heure actuelle, une course à trois se dessine aussi dans Beauce-Sud avec le député sortant et ministre des Affaires municipales, Samuel Poulin, qui sollicitera un 3e mandat. Ses deux adversaires connus sont le conservateur Jonathan Poulin, et le libéral Alvaro Peressutti.

Par ailleurs, le Parti Québécois devrait faire connaître ses porte-étandard dans les deux comtés « au cours des prochains jours », a laissé entendre une source proche de l'organisation.

Signalons aussi que le chef du PLQ, Charles Milliard, sera présent au rassemblement politique de l'Association de Beauce-Sud, qui aura lieu le 10 août, à compter de 19 h, au resto-bar Le Shaker de Saint-Georges.

Enfin, selon l'agrégateur de sondages Qc125.com, si l'élection avait eu lieu le 28 juin, le Parti conservateur du Québec l'aurait emporté dans Beauce-Sud avec 41% des voix, une majorité importante des intentions qui se maintient depuis plusieurs mois. La CAQ a fait une légère remontée de deux points, depuis le dernière compilation, passant de 27% à 29%. Le PLQ est en 4e place (6%), derrière le PQ (18%).

Le portrait est à peu près similaire pour Beauce-Nord: PCQ — 40%; CAQ— 27%; PQ —22%; PLQ — 5%.