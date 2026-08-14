Dépenses de l'État québécois
Coupes de 47 milliards: Samuel Poulin demande des comptes à Éric Duhaime
Le député de Beauce-Sud, ministre des Affaires municipales et candidat à la prochaine élection, Samuel Poulin, réclame du chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, de dresser la liste des programmes qu'il veut sabrer pour réduire les dépenses gouvernementales.
Hier, le leader de la formation politique s'est engagé, advenant son accession au pouvoir, de « faire un grand ménage dans les dépenses, sans couper dans les services publics », qui permettrait au gouvernement québécois d’épargner 47 milliards de dollars sur cinq ans.
« Nous voulons la liste de ses coupures. Est-ce dans nos hôpitaux? Dans nos classes? Dans les routes? Dans les places en CPE? Dans la réparation de nos infrastructures? Dans le développement régional et la robotisation? », a demandé le député Poulin dans un message écrit envoyé par courriel ce matin.
L'élu estime que la révision des dépenses est un exercice sérieux qui mérite du doigté et de la rigueur. « Le plan d’Éric Duhaime est littéralement une tronçonneuse au lieu d'être une véritable démarche d'optimisation. De telles coupes vont perturber les services à la population et fragiliser directement notre économie régionale », a-t-il fait remarquer.
A contrario, il avance que le plan vers l’équilibre budgétaire du gouvernement de Christine Fréchette «est précis et quantifié», et qu'avec le vieillissement de la population, des dépenses supplémentaires seront nécessaires pour répondre aux besoins des Québécois, plutôt qu'une réduction «drastique» comme le propose Éric Duhaime.
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