Richard Lehoux dépose officiellement sa candidature  

C’est avec « fébrilité » que le candidat conservateur en Beauce a déposé officiellement aujourd’hui son acte de candidature auprès d’Élections Canada, a annoncé Richard Lehoux par voie de communiqué de presse.

Le député sortant a obtenu toutes les signatures nécessaires pour l’appuyer. Il est retourné dès aujourd’hui sur le terrain pour entendre les enjeux qui touchent la Beauce. « Maintenant que cette étape est passée, je peux me concentrer sur ce que j’aime le plus faire durant des élections ou durant mon mandat: aller à la rencontre des citoyens. »

Il était d'ailleurs de passage au Carrefour Saint-Georges mercredi pour rencontrer des citoyens et s'entretenir avec EnBeauce.com.

Parmi les dossiers sur lesquels il veut continuer de plancher, on compte au premier chef le branchement Internet et cellulaire complet des municipalités du territoire. Richard Lehoux rappelle que l'on retrouve encore « plein de trous » de connexion dans le réseau de téléphonie sans fil, principalement en zone rurale, ce qui est un frein à l'activité économique.

Par ailleurs, concernant la pénurie de main d'oeuvre, il estime qu'Ottawa doit alléger la paperasserie administrative et réduire les délais pour l'accueil de travailleurs étrangers. Le député sortant croit également que des avantages fiscaux devraient être offerts aux retraités de 65 ans et plus pour les inciter à retourner sur la marché du travail, ce qui contribuerait ainsi à répondre au manque de personnel. « Sans oublier qu'on parle ici de travailleurs d'expérience », a-t-il fait remarquer à EnBeauce.com.

Quant au chef du PPC, Maxime Bernier, il estime que ce dernier est « déconnecté de la réalité » avec les propos qu'il tient sur les mesures sanitaires de la COVID-19 « alors que nous entrons dans une 4e vague de cette pandémie. »

Après une semaine de campagne presque complétée, M. Lehoux est enthousiaste de ses discussions avec les Beaucerons. « Quand les gens m’arrêtent, soit dans les endroits publics ou les restaurants, on me dit que je suis sur la bonne voie. Que, même durant la pandémie, je suis resté accessible par téléphone ou par courriel et que j’ai été là pour la Beauce. Je le dit souvent: je suis le représentant de la Beauce à Ottawa et non le contraire », a-t-il conclu.

C'est lundi, à Saint-Joseph-de-Beauce, qu'il procédera au lancement officiel de sa campagne.