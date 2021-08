Deuxième semaine de campagne pour le candidat conservateur

La campagne électorale bat son plein malgré la situation pandémique qui limite les rencontres des candidats avec les citoyens. Cela n’a pas empêché le député sortant de Beauce, Richard Lehoux, de parcourir la région.

C’est officiellement la deuxième semaine de campagne, et M. Lehoux a procédé à son lancement lundi dernier devant les journalistes. Rappelons que les enjeux que défend le candidat sont : la pénurie de main-d’œuvre, le branchement cellulaire et Internet en région, l’immigration, les aînés et l’agriculture.

Puis, il a fait des rencontres à Sainte-Marie, Saint-Georges, Saint-Isidore, Tring-Jonction et Saint-Bernard. Il avise qu’il continuera sa tournée dans les trois semaines à venir. En ce vendredi, Richard Lehoux était de passage à Sainte-Marie et a offert un don de denrées à La Source.

L’assurance-emploi maladie

Le député sortant a remarqué que plusieurs Beaucerons ont parlé des prestations d’assurance-emploi maladie. Selon ses dires, les conservateurs prévoient le Plan de rétablissement du Canada, passant de 26 à 52 semaines de soutien pour ceux qui souffrent d’une maladie grave.

Les autres candidats

Le chef et candidat du Parti populaire du Canada (PPC), Maxime Bernier, est présentement en tournée au Nouveau-Brunswick et reviendra en Beauce d’ici les prochains jours. Tandis que le jeune candidat libéral, Philippe-Alexandre Langlois, a déposé cette semaine sa candidature. Finalement, le Bloc Québécois a trouvé sa candidate en Solange Thibodeau qui débute tout juste sa campagne. Pour le moment, le NPD et le Parti vert n’ont toujours personne pour les représenter.