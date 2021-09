Le candidat Richard Lehoux en six réponses

Le jour du scrutin arrive à grands pas pour déterminer qui sera le prochain député de la circonscription fédérale de Beauce. C’est la raison pour laquelle EnBeauce.com a envoyé un questionnaire à chaque candidat, officiellement en lice, afin de mieux les connaître.

Le premier portrait est celui du député sortant, Richard Lehoux, candidat du Parti conservateur du Canada.

1. Décrivez votre parcours professionnel en trois expériences, tout en indiquant votre lieu de résidence et votre âge.

Entrepreneur agricole, exportateur en génétique pendant plus de 30 ans

Maire de la municipalité de Saint-Elzéar pendant 19 ans

Député de Beauce depuis 2019

Saint-Elzéar, 65 ans

2. Quelles sont les qualités d'un bon député?

L'écoute

La disponibilité

L'authenticité

3. Advenant votre élection, quelles sont vos trois priorités d'action pour la circonscription?

La pénurie de main-d’œuvre

La téléphonie cellulaire et l’Internet haute vitesse

Le bien-être des aînés

4. Quelle est votre position sur le contrôle des armes à feu?

L’interdiction des armes d’assaut restera en place, de même que l’interdiction actuelle d’un certain nombre d’armes à feu qui ont été reclassés en 2020. Nous procéderons également à un examen transparent du processus de classification des armes à feu pour éliminer la politique de ce processus et faire participer le public aux décisions concernant la sécurité publique. Nous devons aussi faire du travail en amont en accroissant la sécurité aux frontières et leur donner les ressources nécessaires, étant donné que ces armes proviennent principalement de l’étranger et entrent illégalement sur le territoire.

5. Quelles actions doivent être entreprises pour enrayer la violence faite aux femmes et aussi aux enfants?

L’éducation est LA solution pour enrayer cette violence inadmissible. D’un point de vue politique, nous devons modifier le Code criminel pour faire une circonstance aggravante le fait que l’agression est commise quand la victime est dans une relation conjugale ou dépendante avec l’agresseur. Nous voulons aussi appliquer la Loi de Clare pour assurer que lorsque la police enquête sur une plainte de présumée violence conjugale, elle est tenue d’informer la victime des antécédents criminels pertinents du suspect. Nous soutiendrons également les victimes en les aidant à fuir et les tenant loin de leur agresseur.

6. Développement économique ou sauvegarde de l'environnement? Qui a la priorité?

Les deux sont compatibles. Il faut tout simplement investir dans la recherche et soutenir nos entreprises technologiques pour développer des solutions en lien avec les changements climatiques. C’est justement ce que l’on offre dans notre Plan. En plus de rencontrer les cibles de l’Accord de Paris de 2030, il créera de l’emploi et de la richesse.