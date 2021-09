Le candidat Maxime Bernier en six réponses

Le jour du scrutin arrive à grands pas pour déterminer qui sera le prochain député de la circonscription fédérale de Beauce. C’est la raison pour laquelle EnBeauce.com a envoyé un questionnaire à chaque candidat, officiellement en lice, afin de mieux les connaître.

Le second portrait est celui de Maxime Bernier, candidat et chef du Parti populaire du Canada.

1. Décrivez votre parcours professionnel en trois expériences, tout en indiquant votre lieu de résidence et votre âge.

• Gestionnaire à la Banque nationale du Canada et la Commission des valeurs mobilières du Québec

• Vice-président de la compagnie d’assurance Standard Life

• Ministre de l’Industrie et des Affaires étrangères

• Saint-Georges, 58 ans

2. Quelles sont les qualités d'un bon député?

• Faire preuve de leadership tout en étant à l’écoute des gens.

3. Advenant votre élection, quelles sont vos trois priorités d'action pour la circonscription?

• Être à l’écoute des besoins et demandes de la population et des autorités locales concernant des demandes qui concernent Ottawa et m’en faire le champion.

• Travailler à mettre fin aux mesures sanitaires injustifiées et retourner à la vie normale. C’est non seulement une priorité pour l’ensemble des Canadiens, mais aussi pour les Beaucerons.

• Travailler à l’adoption de bonnes politiques économiques par le gouvernement fédéral pour éviter que notre pays sombre dans l’endettement pour des générations. C’est non seulement une priorité pour l’ensemble des Canadiens, mais aussi pour les Beaucerons.

4. Quelle est votre position sur le contrôle des armes à feu?

• Prioriser la lutte contre les crimes commis avec des armes obtenus illégalement, tout en respectant les propriétaires légitimes et pacifiques d’armes et en cessant de les harceler avec des restrictions injustifiées.

5. Quelles actions doivent être entreprises pour enrayer la violence faite aux femmes et aussi aux enfants?

C’est une question complexe qui relève essentiellement du gouvernement provincial et non d’Ottawa.

6. Développement économique ou sauvegarde de l'environnement? Qui a la priorité?

Il n’y a pas de contradiction entre les deux, on n’a pas à prioriser l’un ou l’autre.