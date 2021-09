Richard Lehoux veut redorer l’image de la Beauce

Voir la galerie de photos

C’est hier soir que les Beaucerons ont décidé de donner leur confiance à nouveau à Richard Lehoux, candidat chez les conservateurs. C’est avec un fort pourcentage de votes (48,4 %) que l’homme politique a été réélu pour un deuxième mandat.

EnBeauce.com c’est entretenu au téléphone avec le député de Beauce toute de suite après que l’annonce de sa victoire a été confirmée. Il faut savoir que seulement 35 des bureaux de vote sur 272 avaient été comptés. Son avance était trop grande comparativement à son adversaire le plus proche, Maxime Bernier qui lui n’a obtenu que 18,4 % des voix.

Une victoire célébrée en toute simplicité

M. Lehoux, comme la majorité des candidats, n’a malheureusement pas tenu une soirée électorale à proprement dit. C’est entouré de ses proches et de son équipe électorale qu’il a attendu ses résultats dans la demeure familiale à Saint-Elzéar. Pour lui, ce n’est pas sa victoire, mais bien celle de toute son équipe.

Une campagne plus difficile

L’équipe du candidat du Parti conservateur a dû travailler très fort et faire preuve d’imagination pour s’assurer d’être le plus près de la population en respectant les consignes sanitaires. D’ailleurs, il considère prendre du repos d’ici à ce qu’il retourne au Parlement canadien pour revenir en force.

Fier représentant beauceron

Il considère que dans la dernière année, l’image de la Beauce a été ternie à travers le Canada et qu’il était important de renverser les choses.

« Parce que je l’ai toujours dit, j’ai toujours été fier de représenter les Beaucerons, je suis un Beauceron et je suis fière de l’être, je veux redorer cette image que l’on a de la Beauce parce qu’on a toujours une image très positive partout au Canada. Je dirai que dans la dernière année, excusez-moi on a tous pris pour notre rhume. C’est le temps qu’on remette les pendules à l’heure », explique-t-il.

Finalement, le député de Beauce rassure les citoyens qu’il est « un représentant de la Beauce à Ottawa, et non un représentant d’Ottawa en Beauce. »

Vous pouvez écouter notre entrevue vidéo complète sur cette page.

Voici les résultats officiels du scrutin (271 bureaux de scrutin sur 272)

Richard Lehoux — Réélu — 26 886 (48,4 %)

Parti conservateur du Canada

Maxime Bernier — 10 193 (18,4 %)

Parti populaire du Canada

Solange Thibodeau — 8 326 (15,0 %)

Bloc québécois

Philippe-Alexandre Langlois — 6 781 (12,2 %)

Parti libéral du Canada

François Jacques-Côté — 1 592 (2,9 %)

Nouveau Parti démocratique

Chantale Giguère — 1 076 (1,9 %)

Parti libre Canada

Andrzej Wisniowski — 480 (0,9 %)

Parti vert du Canada

Sébastien Tanguay — 202 (0,4 %)

Parti marijuana