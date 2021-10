Deux candidats pour le poste de conseiller municipal district 7 de Saint-Georges

La conseillère du district 7 de Saint-Georges, Solange Thibodeau, a décidé de se retirer de la vie politique laissant ainsi son siège vacant pour les élections du 7 novembre. Pour le moment, on compte deux candidats, Olivier Duval et Daniel Desmarais.

Olivier Duval est copropriétaire et fondateur de l’école de danse la Cabane à Swing, située à Saint-Georges. C’est en septembre, qu’il avait annoncé son intention de se présenter voulant continuer le travail de Mme Thibodeau qui défendait avec ferveur la vie culturelle de la ville. Il indique sur sa page Facebook vouloir « mettre de l’avant le développement durable, l’amélioration des conditions de vie pour tous, particulièrement des plus démunis, et encourager la parole citoyenne dans le développement de la Ville ».

Tandis que l’on croyait qu’il n’aurait pas d’adversaire, l’ancien capitaine du Centre de services de la Sûreté du Québec de Saint-Georges, Daniel Desmarais se présente également. Il avait pris sa retraite en mars dernier après 31 ans de service. Sa candidature est toute fraîche de cette semaine.

Les candidatures finales pour toutes les municipalités seront annoncées en fin de journée, en ce 1er octobre.

EnBeauce.com suivra les élections municipales partout dans la région et vous informera sur les différents candidats au cours des prochaines semaines.