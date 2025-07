La campagne en bref — Jour 13

Voici quelques dépêches en ce Jour 13 de la campagne électorale fédérale pour le circonscription de Beauce.

— Une photo du candidat du Parti vert du Canada, Andrzej Wisniowski, apparaît maintenant sur le site web de la formation politique. Les informations à son sujet sont cependant minimales: la page internet se réfère à son compte LinkedIn, où on apprend qu'il est un technicien en informatique, avec un contrat à temps partiel pour l'entreprise GéoMont.

— Après une conférence de presse sur les tarifs douaniers, qu'il a livrée aujourd'hui à Saint-Georges (► Tarifs douaniers : face à Trump, Maxime Bernier veut renégocier plutôt que répliquer), le chef du Parti populaire du Canada, Maxime Bernier, sera demain à Brampton, en Ontario, où il parlera d'immigration de masse.

— Après avoir officiellement lancé sa campagne hier (► Jason Groleau lance officiellement sa campagne à Saint-Éphrem), le candidat du Parti conservateur du Canada, Jason Groleau, a poursuivi ses rencontres auprès d'entreprises de la région. Au nombre des visites, on compte des arrêts chez Couture Aluminium, Les Quatre tablées, Voyage Vasco Toutes Saisons, Fleuriste Poésie Florale et Studio Edith Serei. «Mettons la Beauce et le Canada d’abord!», lance-t-il comme message, dans le contexte de la guerre commerciale avec les États-Unis.