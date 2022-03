Une fin de semaine pluvieuse pour les Beaucerons

Cette semaine, les Beaucerons ont pu profité d'une belle semaine sous la chaleur et le soleil. Malheureusement, la fin de semaine sera bien autrement.

Des températures en haut de 10 degrés Celsius ont été enregistrées dans les derniers jours faisant fondre la neige. La rivière Chaudière pour le moment semble se tenir tranquille, mais la pluie annoncée des trois prochains jours pourraient changer les choses.

Les précipitations ont déjà débuté et selon MétéoMédia, de 2 à 4 mm de pluie sont attendus d’ici la fin de la journée. Cette nuit, un petit 1 cm de neige, mais avec un mélange de pluie. C’est demain que l’accumulation sera la plus importante avec 10 mm de pluie et 5 cm de neige. Le dimanche, le même scénario se répète, mais avec seulement 5 mm de pluie.

La semaine prochaine, les températures resteront au-dessus du point de congélation avec des averses au travers.

La saison des inondations approche

Rappelons que la ville de Beauceville a fait venir cette semaine la pelle amphibie de l’entreprise spécialisée ECO-Technologies, afin de casser le couvert de glace pour diminuer les risques d’embâcles.

De plus à la fin février, les glaces à la hauteur de Saint-Georges avaient bougé, tandis que la région recevait une grande quantité de pluie créant de légères inondations.

D’ailleurs, la saison des inondations arrive et les municipalités demandent à leurs citoyens de se préparer en conséquence. La dernière fois que les Beaucerons ont connu un grave épisode remonte en avril 2019.