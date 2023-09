Résidus miniers: octroi de 490 000 $ à ECO2 Magnesia 

Le projet ECO2 Magnesia s’est récemment vu octroyer une subvention de 490 000 $ pour développer le procédé d’extraction de minéraux critiques et stratégiques (MCS) contenus dans les résidus miniers traités par l’entreprise.

Ce financement a été accordé par le Consortium de recherche et d'innovation en transformation métallique (CRITM), dans le cadre du Programme de soutien à la recherche et développement pour l’extraction, la transformation et le recyclage des MCS du ministère des Ressources naturelles et des Forêts. Ce soutien financier du gouvernement du Québec s’ajoute à d’autres récentes subventions accordées au projet ECO2 Magnesia.

La technologie ECO2, inventée à l’Institut national de la recherche scientifique (INRS) par une équipe du Centre Eau Terre Environnement, permet de traiter et de transformer les résidus miniers en oxyde de magnésium écologique de très haute pureté. Le financement accordé par le CRITM permettra d'effectuer des recherches approfondies et des essais en laboratoire pour améliorer le procédé d'extraction.

L’objectif est d'identifier les méthodes les plus efficaces pour extraire et récupérer d’autres MCS des résidus du procédé ECO2, notamment le sable noir. Les résultats de cette recherche contribueront à transformer un passif en actif durable et à renforcer la compétitivité de l'industrie de la transformation minérale à l’échelle mondiale.