Beauceville sous la boue... en 1988!

Les pluies diluviennes, qui se sont abattues sur Beauceville samedi dernier, ne sont pas les seules qui ont provoqué des dommages au fil des ans, comme en témoignent les photos prises par Rolland Bouffard, en août 1988, et qu'il vient de partager à EnBeauce.com.

Si ce retraité et résident de Sainte-Marie ne se souvient pas précisément de la date de cet événement météo, une recherche non exhaustive menée par EnBeauce.com permet de situer le tout au dimanche 14 août 1988, selon le rapport Historique des sinistres d'inondations et d'étiages et des conditions météorologiques associées, publié par la firme Ouranos en mars 2018.

L'orage, vraisemblablement localisé, a provoqué la crue soudaine du ruisseau Bertrand, qui prend son origine au niveau du rang Saint-Charles, et qui vient se jeter dans la rivière Chaudière en plein centre-ville de Beauceville.

Dans sa portion urbaine, le cours d'eau est canalisé. Il est souterrain à la cour de l'école De Léry et de la voie ferrée (transformé aujourd'hui en piste cyclable), de la 9e avenue et du boulevard Renault.

L'onde gonflée par l'orage, et chargée de tonnes de débris (gravier, terre, roches, bois, détritus, etc.), a été d'une telle force qu'elle a provoqué l'affaissement d'une partie de la 125e rue et de la 11e avenue, et le glissement partiel de la voie ferrée, qui a été distordue sur une bonne longueur.

La masse boueuse a terminé sa course dans la cour du concessionnaire de véhicules d'occasion, Les Automobiles Bernard & Associés, qui occupait à l'époque l'édifice sis au 602, boulevard Renault, aujourd'hui démoli. Les voitures à vendre, garées à cet endroit, ont été emprisonnées dans un gaine terreuse jusqu'à la mi-porte, comme on peut voir sur les clichés.

Collaboration spéciale: Rolland Bouffard et Andrée Roy (Patrimoine Beauceville)