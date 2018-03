Des quantités significatives de neige attendues en Chaudière-Appalaches

MISE À JOUR 14 MARS 2018, 4 h 50 | Selon Environnement Canada, une accumulation supplémentaire de 5 à 10 centimètres est prévue d'ici ce soir, mercredi le 14 mars 2018.

Un avertissement de neige est présentement en vigueur pour les secteurs de Saint-Georges, de Sainte-Marie et de Lac-Etchemin. Il a été émis en fin d'avant-midi aujourd'hui, mardi le 13 mars, par Environnement Canada.

L'agence gouvernementale prévoit une accumulation totale de 15 à 25 centimètres d'ici mercredi soir, le 14 mars prochain, en Beauce et dans les Etchemins. « Les plus fortes accumulations sont attendues principalement en terrains élevés cette nuit », peut-on lire sur le site Web de l'agence gouvernementale.

Environnement Canada explique également que les surfaces comme les routes, les rues, les trottoirs et les terrains de stationnement pourraient devenir difficiles à sillonner en raison de l'accumulation de neige.



Aujourd'hui, mardi le 13 mars, de la neige parfois forte est prévue avec une accumulation de 5 centimètres au sol selon l'agence gouvernementale. Des vents du nord-est de 20 km/h souffleront avec des rafales à 40 km/h, et la température sera d'un maximum de zéro degrés.

Il y aura ensuite, ce soir et cette nuit, de la neige parfois forte avec une accumulation de 10 centimètres, des vents du nord-est de 20 km/h et un minimum de moins 2 au thermomètre.

Pour mercredi le 14 mars prochain, une accumulation de 5 centimètres de neige est prévue, avec un maximum de plus 1 degrés Celcius. Dans la nuit de mercredi à jeudi. Environnement Canada prévoit de la neige intermittente avec un minimum de moins 3 degrés.

Rappelons qu'un avertissement de neige est émis lorsque l'on prévoit des chutes de neige importantes.

Opérations d'entretien du réseau routier

Les conditions mentionnées ci-haut affecteront les déplacements sur plusieurs des principaux axes routiers les 13 et 14 mars 2018.

Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports assurera les opérations d'entretien requises afin de réduire les impacts des conditions hivernales sur les déplacements.

Ainsi, tout au long des précipitations, les équipements nécessaires seront déployés sur le réseau routier afin de limiter l'accumulation de neige sur la chaussée et d'appliquer les produits fondants ou abrasifs nécessaires.

Par la suite, le Ministère mettra en œuvre les moyens appropriés afin que la chaussée soit dégagée de toute neige et de toute glace le plus rapidement possible.

Ainsi, il adaptera ses opérations de déneigement et de déglaçage en fonction de la nature et de l'intensité des précipitations.

Par ailleurs, une surveillance accrue du réseau routier sera effectuée. Les usagers de la route devront donc faire preuve d'une grande prudence et adapter leur conduite en fonction des conditions de la route.