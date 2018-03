Bulletin météorologique spécial en vigueur pour la Beauce et les Etchemins

Environnement Canada a émis un bulletin météorologique spécial plus tôt aujourd'hui, mardi le 6 mars, à 10 h 52, pour les secteurs de Saint-Georges, de Sainte-Marie et de Lac-Etchemin.

Selon l'agence gouvernementale, « une importante dépression se formera sur la côte est américaine mercredi [le 7 mars prochain], et atteindra le golfe du Maine jeudi [le 8 mars]. La neige devrait commencer mercredi soir à l'approche du système, s'intensifier la nuit suivante et se poursuivre jeudi. »



Environnement Canada explique également dans son avis en vigueur depuis ce matin que les accumulations pourraient dépasser les 15 centimètres sur les secteurs mentionnés ci-haut.

La situation se précisant de plus en plus, les premiers avertissements pourraient être émis en fin de journée aujourd'hui. L'agence gouvernementale suggère donc aux Beaucerons et aux Etcheminois d'évaluer la possibilité de devancer ou de retarder tout déplacement non essentiel pour les deux prochains jours.